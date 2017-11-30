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08:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Учитель музыки уволился из хабаровской гимназии после скандала

По словам родителей учеников, педагог высмеивал детей и провоцировал конфликты в классе.

Из хабаровской гимназии № 3 уволился учитель музыки, на которого жаловались родители учеников младших классов. По их словам, молодой специалист не вел уроки, а высмеивал детей и стравливал их между собой. Руководство школы ситуацию не комментирует, сообщает портал «Губерния».

О конфликте учителя и родителей школьников стало известно в середине ноября. Как рассказала мать одного из учеников Наталья Кильдешева, до скандала педагог проработал в гимназии совсем недолго. Музыку, по словам Натальи, он не преподавал, а вместо этого рассказывал истории из своей жизни и смеялся над младшеклассниками.

«Он появился в сентябре, до этого педагога музыки не было. Молодой специалист, пришел из училища, как нам объяснили. И с тех пор пошло! Моего ребенка он высмеял за рисунок при всем классе. [Мальчик] нарисовал рисунок к песенке “В траве сидел кузнечик”: кузнечика, травку. А учитель музыки сказал: “Ты что, лялька? Ты в десять лет такие рисунки рисуешь?”. Дети начали поддерживать учителя, смеяться, и мой ребенок просто впал в истерику», — заявила Наталья Кильдешева.

Хабаровчанка добавила, что долгое время дети по просьбе учителя не рассказывали родителям о происходящем. Когда ученики все же стали жаловаться, родители обратились к администрации школы.

«Мы обратились к директору школы, написали заявление. Нас уверили, что назначена комиссия по его делу. Сказали, что на его уроках дети больше не будут одни, будет сидеть педагог из комиссии, но ничего этого [не было]», — отметила Наталья Кильдешева.

Разговоров с родителями учеников педагог избегал, не стал он общаться и с журналистами. В среду, 29 ноября, один из сотрудников образовательного учреждения сообщил, что учитель музыки там больше не работает.

«Да, он 22-го еще уволился. Дали ему такую возможность — уйти по собственному, потому что по статье пока не нашли никаких [нарушений], даже прокуратура разбиралась. Ему вынесли замечание по результатам проверки. Может быть, из-за этого. Сказал, что в школе он [работать] попробовал, не получилось — больше не пойдет», — сообщил сотрудник гимназии № 3 имени Панькова.

В эфире программы «Утро с “Губернией”» сложную ситуацию прокомментировала директор хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ольга Олифер.

«Если говорить о данной гимназии, то там существует регламент, комиссия по урегулированию конфликтов и споров, куда может обратиться в том числе родитель. И вообще в образовательных организациях эта вещь существует, но другое дело — работает ли она действительно», — сказала Ольга Олифер.

По ее словам, важно разобраться в проблеме до того, как конфликт перейдет в острую фазу. Помочь в этом может служба медиации.

«У нас в крае развиваются службы школьной медиации. В каких-то школах они более развиты, и медиаторами могут выступать не только психологи — это может быть авторитетное лицо из администрации, это может быть даже старшеклассник. Служба медиации — такая гибкая система, которая, если говорить юридически, позволяет досудебно, до острой фазы конфликта, попытаться выяснить его суть», — объяснила Ольга Олифер.

Она отметила, что родители, чьи дети стали участниками конфликта, могут позвонить по телефону доверия: 8 (800)2122. Там их проконсультируют специалисты.

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Учитель музыки уволился из хабаровской гимназии после скандала
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