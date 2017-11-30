Учитель музыки уволился из хабаровской гимназии после скандала
По словам родителей учеников, педагог высмеивал детей и провоцировал конфликты в классе.
По словам родителей учеников, педагог высмеивал детей и провоцировал конфликты в классе.
Из хабаровской гимназии № 3 уволился учитель музыки, на которого жаловались родители учеников младших классов. По их словам, молодой специалист не вел уроки, а высмеивал детей и стравливал их между собой. Руководство школы ситуацию не комментирует, сообщает портал «Губерния».
«Он появился в сентябре, до этого педагога музыки не было. Молодой специалист, пришел из училища, как нам объяснили. И с тех пор пошло! Моего ребенка он высмеял за рисунок при всем классе. [Мальчик] нарисовал рисунок к песенке “В траве сидел кузнечик”: кузнечика, травку. А учитель музыки сказал: “Ты что, лялька? Ты в десять лет такие рисунки рисуешь?”. Дети начали поддерживать учителя, смеяться, и мой ребенок просто впал в истерику», — заявила Наталья Кильдешева.
Хабаровчанка добавила, что долгое время дети по просьбе учителя не рассказывали родителям о происходящем. Когда ученики все же стали жаловаться, родители обратились к администрации школы.
«Мы обратились к директору школы, написали заявление. Нас уверили, что назначена комиссия по его делу. Сказали, что на его уроках дети больше не будут одни, будет сидеть педагог из комиссии, но ничего этого [не было]», — отметила Наталья Кильдешева.
Разговоров с родителями учеников педагог избегал, не стал он общаться и с журналистами. В среду, 29 ноября, один из сотрудников образовательного учреждения сообщил, что учитель музыки там больше не работает.
«Да, он 22-го еще уволился. Дали ему такую возможность — уйти по собственному, потому что по статье пока не нашли никаких [нарушений], даже прокуратура разбиралась. Ему вынесли замечание по результатам проверки. Может быть,
В эфире программы «Утро с “Губернией”» сложную ситуацию прокомментировала директор хабаровского центра
«Если говорить о данной гимназии, то там существует регламент, комиссия по урегулированию конфликтов и споров, куда может обратиться в том числе родитель. И вообще в образовательных организациях эта вещь существует, но другое дело — работает ли она действительно», — сказала Ольга Олифер.
«У нас в крае развиваются службы школьной медиации. В
Она отметила, что родители, чьи дети стали участниками конфликта, могут позвонить по телефону доверия: 8 (800)2122. Там их проконсультируют специалисты.