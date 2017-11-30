Первый день зимы в Приморье будет морозным и бесснежным
В ночные часы столбики термометров опустятся до −13…−23°С.
В ночные часы столбики термометров опустятся до −13…−23°С.
Владивосток, 30 ноября, PrimaMedia.
Первый календарный день зимы в Приморье будет соответствовать сезону. Морозы в крае усилятся. В ночные часы столбики термометров опустятся до −13…−23°С, в горных районах до -33°С. А вот осадков 1 декабря синоптики не прогнозируют, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.ру.
Во Владивостоке завтра сохранится малооблачная и морозная погода, ветер начнёт стихать, в ночные часы ожидается −13…−16°С, в дневные до −6…−9°С.
Напомним, что во Владивостоке уже активно начали готовиться к встрече Нового года. Так на центральной площади заканчивается монтаж главной городской елки. В среду, 29 ноября, в тестовом режиме была запущена иллюминация. Устанавливают елки и в других районах города. Кроме того, новогодней атрибутикой начинают украшать торговые центры и кафе.