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08:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Первый день зимы в Приморье будет морозным и бесснежным

В ночные часы столбики термометров опустятся до −13…−23°С.

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Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 30 ноября, PrimaMedia.

Первый календарный день зимы в Приморье будет соответствовать сезону. Морозы в крае усилятся. В ночные часы столбики термометров опустятся до −13…−23°С, в горных районах до -33°С. А вот осадков 1 декабря синоптики не прогнозируют, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.ру.

Во Владивостоке завтра сохранится малооблачная и морозная погода, ветер начнёт стихать, в ночные часы ожидается −13…−16°С, в дневные до −6…−9°С.

Напомним, что во Владивостоке уже активно начали готовиться к встрече Нового года. Так на центральной площади заканчивается монтаж главной городской елки. В среду, 29 ноября, в тестовом режиме была запущена иллюминация. Устанавливают елки и в других районах города. Кроме того, новогодней атрибутикой начинают украшать торговые центры и кафе.

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