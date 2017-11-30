Молодые футболисты Приморья стали заложниками проблем «Луча»

— В 2017 году ЦПЮФ ФК «Луч-Энергия» стал заложником сложившейся ситуации в клубе, что не позволяло отправлять ребят на региональные, а также финальные этапы соревнований.

Надо отдать должное тренерам сотрудникам ЦПЮФ, которые, несмотря на трудности, продолжали работать с резервом. Также отдельно хочу поблагодарить родителей наших воспитанников, которые в критические для клуба времена брали на себя расходы по приобретению билетов и оплате проживания, чтобы их дети принимали участие в турнирах. Объективно, все эти финансовые неурядицы сказались не лучшим образом на выступлении отдельных команд в соревнованиях, и там, где мы раньше были всегда первыми, мы уступили пальму первенства, — говорит Стрижеченко.