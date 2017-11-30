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08:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Молодые футболисты Приморья стали заложниками проблем «Луча»

На официальном сайте Администрации Приморского края в прямом эфире прошла конференция с исполнительным директором футбольного клуба «Луч-Энергия» Евгением Стрижиченко, сообщили Deita. ru в краевой администрации.

Среди прочих вопросов, была затронута судьба детской команды «Луча».

— Кстати, расскажите, как будут обстоять дела с детско-юношеской школой «Луча»?

— В 2017 году ЦПЮФ ФК «Луч-Энергия» стал заложником сложившейся ситуации в клубе, что не позволяло отправлять ребят на региональные, а также финальные этапы соревнований.

Надо отдать должное тренерам сотрудникам ЦПЮФ, которые, несмотря на трудности, продолжали работать с резервом. Также отдельно хочу поблагодарить родителей наших воспитанников, которые в критические для клуба времена брали на себя расходы по приобретению билетов и оплате проживания, чтобы их дети принимали участие в турнирах. Объективно, все эти финансовые неурядицы сказались не лучшим образом на выступлении отдельных команд в соревнованиях, и там, где мы раньше были всегда первыми, мы уступили пальму первенства, — говорит Стрижеченко.

Михаил Грач.

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