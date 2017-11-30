Парковка для сексуальных меньшинств появилась в Екатеринбурге

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге между домами №№ 10 и 12 на улице Пушкина появилась табличка, информирующая о запрете парковки для всех, кроме представителей сексуальных меньшинств. Она размещена на металлических воротах, преграждающих въезд во двор.

Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе УК «Стандарт», обслуживающей дома на Пушкина, если земля находится в собственности жителей, то они имеют полное право определять порядок пользования парковкой.

«Правда, для этого собственникам необходимо провести общее собрание и принять соответствующее решение. Протоколы собраний жители приносят в управляющую компанию, и специалисты проверяют эти документы на соответствие нормам законодательства. В данном случае никаких протоколов голосования у нас нет. Соответственно, в ближайшее время табличка будет демонтирована», — отметили в управляющей компании.