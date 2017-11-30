Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Индиец съел шесть килограммов металла
Суд разъяснил, как можно пользоваться чужим участком без проблем
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Екатерина Андреева показала эволюцию стиля дикторов
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Кристина Асмус полностью обнажилась для съёмки - СМИ
Минобороны ДНР: бойцы ВСУ загнали себя в угол
Екатерина Андреева показала эволюцию стиля дикторов
Поклонники не узнали Анну Хилькевич без макияжа
«Живут лучше»: лидер националистов сравнил Крым и Украину
Коэн: РФ не входит в пятерку главных угроз для США
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
08:26 (мск), источник: VN.ru

У Новосибирска отнимут статус столицы Тотального диктанта

Новым автором Тотального диктанта-2018 стала писательница из Казани, автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина. Столицей диктанта в 2018 году впервые будет не Новосибирск, а другой город. Сейчас в интернете идет активное голосование за новую столицу на 2018 год. В списке 16 городов, среди которых нет родины Тотального диктанта. Он состоится 18 апреля 2018 года.

Автора Тотального диктанта-2018 назвали 29 ноября на пресс-конференции в ТАСС. Им стала писательница из Казани, лауреат премий «Большая книга» и «Ясная поляна» Гузель Яхина. Для Тотального диктанта она выбрала три отрывка из своего нового романа «Дети мои», который посвящен судьбе немцев Поволжья и охватывает период с 1916 по 1938 годы. В тексте говорится об одном дне учителя немецкой словесности.

В этом году впервые столицей Тотального диктанта будет не Новосибирск. Путем интернет-голосования выбирают пять городов-лидеров, которые затем представят жюри свои программы на конференции 26 декабря.

— Новосибирск — историческая родина Тотального диктанта. Это место, куда съезжаются все координаторы, здесь находится главный штаб, можно сказать, что это сердце проекта, и данную роль у Новосибирска уже не отнять, — прокомментировала VN.ru решение по смене столицы руководитель проекта Ольга Ребковец. — Поэтому мы решили дать шанс другим городам попробовать себя в роли столицы, и внесли интригу с голосованием.

Автор Тотального диктанта-2018 побывает в Новосибирске во время ежегодной конференции Тотального диктанта 26—27 января, где и будет принято окончательное решение. Сейчас в списке голосования 16 городов, один из которых находится за рубежом. Это столица Эстонии — город Таллин. Критерием для попадания в список участников было наличие не менее 1000 участников диктанта в 2017-м. В Таллине в прошлом году работала всего одна площадка — стадион Ласнамяэ, который вместил почти три тысячи участников. Среди российских городов лидерами являются Москва (более 20 тысяч участников), Пермь, Казань, Екатеринбург, Ижевск, Красноярск, Челябинск, где в прошлом году было более двух тысяч участников.

По оценке организаторов, в Тотальном диктанте 2018 года примут участие 250 000 человек, из них 50 000 напишут текст онлайн, 175 000 — в России и еще 25 000 — за рубежом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
У Новосибирска отнимут статус столицы Тотального диктанта
США в Совбезе ООН пригрозили режиму КНДР «полным уничтожением»
Экс-банкира обвинили в хищении 200 кг денег
Правительство разрешило госкомпаниям скрывать поставщиков
Корреспондентов RT при конгрессе США лишили аккредитации
СМИ: отравленный брат Ким Чен Ына возил с собой противоядие
Россия предложит пяти государствам сообща бороться с хакерами
Исследователи нашли универсальный способ продления жизни
Спорт
Эстерсунд: белорусский выстрел, российская тишина Индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде выиграла Надежда Скардино из Белоруссии. Лучшая из россиянок заняла 27-е место
Авто
Porsche: сразу три новых спорткара На автосалоне в Лос-Анджелесе немцы показали 718 Boxster GTS, 718 Cayman GTS и 911 Carrera T
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Проект города на Марсе на 10 тысяч человек подготовили в США
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца Президент России Владимир Путин предложил новую меру для повышения рождаемости в стране — пособие на первого ребенка. Подобные инициативы успешно действуют в ряде стран.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь