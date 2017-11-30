У Новосибирска отнимут статус столицы Тотального диктанта

Автора Тотального диктанта-2018 назвали 29 ноября на пресс-конференции в ТАСС. Им стала писательница из Казани, лауреат премий «Большая книга» и «Ясная поляна» Гузель Яхина. Для Тотального диктанта она выбрала три отрывка из своего нового романа «Дети мои», который посвящен судьбе немцев Поволжья и охватывает период с 1916 по 1938 годы. В тексте говорится об одном дне учителя немецкой словесности.

В этом году впервые столицей Тотального диктанта будет не Новосибирск. Путем интернет-голосования выбирают пять городов-лидеров, которые затем представят жюри свои программы на конференции 26 декабря.

— Новосибирск — историческая родина Тотального диктанта. Это место, куда съезжаются все координаторы, здесь находится главный штаб, можно сказать, что это сердце проекта, и данную роль у Новосибирска уже не отнять, — прокомментировала VN.ru решение по смене столицы руководитель проекта Ольга Ребковец. — Поэтому мы решили дать шанс другим городам попробовать себя в роли столицы, и внесли интригу с голосованием.

Автор Тотального диктанта-2018 побывает в Новосибирске во время ежегодной конференции Тотального диктанта 26—27 января , где и будет принято окончательное решение. Сейчас в списке голосования 16 городов, один из которых находится за рубежом. Это столица Эстонии — город Таллин. Критерием для попадания в список участников было наличие не менее 1000 участников диктанта в 2017-м. В Таллине в прошлом году работала всего одна площадка — стадион Ласнамяэ, который вместил почти три тысячи участников. Среди российских городов лидерами являются Москва (более 20 тысяч участников), Пермь, Казань, Екатеринбург, Ижевск, Красноярск, Челябинск, где в прошлом году было более двух тысяч участников.