В Приморье стартовала эстафета падающих ёлок
Первая новогодняя красавица рухнула
Первая новогодняя красавица рухнула
В Приморье
Видеозапись инцидента на своей странице разместил блогер Марк Чернослив. По его данным, ёлка у супермаркета на улице Некрасова не выдержала сильного ветра.
К слову, на случившееся мгновенно отреагировали пользователи. «Теперь и у нас есть своя падающая ёлка», «Да что же за перекресток. То авария, то ёлка упадет», «Теперь Уссурийск присоединился к списку городов с падающей ёлкой», «Сегодня действительно аномалия
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в этом году власти Владивостока закупили новую ёлку и украшения к ней за 4,6 миллиона рублей. В мэрии надеются, что конструкция главного символа Нового года будет устойчива к сильным ветрам столицы,
В 2013 году праздничное «дерево» упало в начале декабря, специалисты даже не успели полностью его установить. 32-метровая конструкция, на которую власти потратили 5 миллионов рублей, обрушилась