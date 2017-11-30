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08:22 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье стартовала эстафета падающих ёлок

Первая новогодняя красавица рухнула из-за сильного ветра.

В Приморье из-за сильного ветра упала ёлка. Необычную эстафету новогодних деревьев у Владивостока принял Уссурийск, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Видеозапись инцидента на своей странице разместил блогер Марк Чернослив. По его данным, ёлка у супермаркета на улице Некрасова не выдержала сильного ветра.

К слову, на случившееся мгновенно отреагировали пользователи. «Теперь и у нас есть своя падающая ёлка», «Да что же за перекресток. То авария, то ёлка упадет», «Теперь Уссурийск присоединился к списку городов с падающей ёлкой», «Сегодня действительно аномалия какая-то… меня с ребёнком аж с ног сносило», «Владивосток передал эстафету Уссурийску по части ёлок», «Надо срочно провести молебен на этом перекрёстке! Или крестный ход. А лучше и то и другое», — пишут местные жители в «Инстаграме».

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в этом году власти Владивостока закупили новую ёлку и украшения к ней за 4,6 миллиона рублей. В мэрии надеются, что конструкция главного символа Нового года будет устойчива к сильным ветрам столицы, из-за которых ёлки не раз падали.

В 2013 году праздничное «дерево» упало в начале декабря, специалисты даже не успели полностью его установить. 32-метровая конструкция, на которую власти потратили 5 миллионов рублей, обрушилась из-за сильного ветра. Первая падающая ёлка потрясла жителей Владивостока и всей России в 2009 году. Тогда ель за 10 миллионов рухнула перед самым Новым годом, 30 декабря.

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