Во Владивостоке изъяли крупную партию контрафактного алкоголя

В преддверии Нового года полицейские Приморья проводят рейды по пресечению нелегальной торговли алкоголем. Так, 29 ноября стражи порядка обнаружили две торговые точки в Ленинском и Первомайском районах Владивостока.

Больше 70 литров спиртного без лицензии было изъято в магазине на улице Адмирала Кузнецова, 82. А на улице Борисенко из оборота изъяли 125 литров алкоголя. Все спиртное было вывезено на склад временного хранения. Владельцы торговых точек привлечены к административной ответственности.