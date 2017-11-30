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08:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке изъяли крупную партию контрафактного алкоголя

Полицейские рейды по выявлению нелегальной торговли спиртным.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Нового года полицейские Приморья проводят рейды по пресечению нелегальной торговли алкоголем. Так, 29 ноября стражи порядка обнаружили две торговые точки в Ленинском и Первомайском районах Владивостока.

Больше 70 литров спиртного без лицензии было изъято в магазине на улице Адмирала Кузнецова, 82. А на улице Борисенко из оборота изъяли 125 литров алкоголя. Все спиртное было вывезено на склад временного хранения. Владельцы торговых точек привлечены к административной ответственности.

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