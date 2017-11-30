Должников за тепло и горячую воду в Приморье ждет расплата — ДГК

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 30 ноября, PrimaMedia.

Жители Владивостока, Артема и Партизанска задолжали почти 1,5 млрд рублей поставщику энергоресурсов — филиалу «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания». По данным ресурсоснабжающей организации, каждый восьмой абонент ДГК в Приморье не оплачивает квитанции за отопление и горячую воду более полугода, а каждый 18 задерживает платежи больше, чем на два месяца, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

Мириться с такой ситуацией энергетики больше не могут, ведь платежи потребителей — единственный источник средств для закупки топлива, обеспечения надежной работы ТЭЦ, котельных и тепловых сетей. Потому энергокомпанией принято решение ужесточить политику в отношении неплательщиков.

Итак, каких неприятностей ждать нерадивым потребителям?

Начисление пени

В первую очередь должников за тепло и горячую воду ждет начисление пени. Согласно закону, начиная со второго месяца просрочки платежа, штраф составит 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка России, еще через месяц его размер увеличивается почти в три раза — до 1/130 ставки ЦБ РФ.

Важно понимать, что пеня начисляется за каждый день просрочки платежа. Таким образом, сумма долга и пеневых начислений растет как снежный ком.

Отключение горячей воды

С начала года специалисты «Приморской генерации» отключили услугу горячего водоснабжения в 45 квартирах должников.

При этом применить такую меру можно в досудебном порядке, в случае если задолженность превышает две месячных суммы оплаты по нормативу. Для этого достаточно однократно уведомить должника за 20 дней до отключения. Официальным информированием считается любой из способов: телефонный звонок, смс-сообщение, письмо на электронную почту, оповещение в личном кабинете или размещение текста предупреждения на квитанции.

Судебные разбирательства

Обращение в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности — следующий и логичный шаг со стороны энергокомпании. В 2017 году юристы «Приморской генерации» уже направили в суды 18 885 исков исковых заявлений на общую сумму 380 млн рублей.

По итогам рассмотрения дела нерадивый потребитель обязан оплатить не только всю сумму накопленного долга за услуги отопления и горячего водоснабжения, но и начисленные пени, а также возместить расходы энергопредприятия на оплату госпошлины и иные издержки. Если же абонент добровольно не исполняет решение суда, то к взысканию долга приступают судебные приставы.

Арест имущества

Рейды судебных приставов по квартирам неплательщиков проводятся регулярно, их итогом становится арест имущества: телевизоров, ноутбуков, телефонов, микроволновок и других ценных вещей. Посещение должников приставы планируют на раннее утро или поздний вечер, когда высоки шансы застать жильцов дома.

В этом году юристы энергокомпании и судебные приставы провели более 450 совместных рейдов в ходе которых было арестовано имущество на сумму 3 миллиона 684 тысячи рублей.

Удержание средств из зарплаты

Еще одна мера — направление исполнительного листа на работу неплательщику. Бухгалтерия предприятия не имеет права игнорировать решение суда, поэтому ежемесячно будет удерживать до половины зарплаты такого сотрудника в счет погашения долга перед «Приморской генерацией». С этим уже столкнулись более 25 тысяч должников за теплоснабжение.

Блокировка банковских счетов

Точно так же исполнительный лист направляется в банки, в которых у должника открыты счета. Средства на них арестовывают: расплатиться картой, либо снять деньги в банкомате или в кассе неплательщик не сможет. С начала года были арестованы более 30 тысяч банковских счетов злостных должников ДГК.

Кроме того, информация о неблагонадежности клиента передается в Национальное бюро кредитных историй, в итоге получить кредит или оформить ипотеку должнику будет практически невозможно.

Запрет на выезд за границу

Поездки за границу, будь то запланированные каникулы в Таиланде или автобусный тур в приграничный Китай, в этом году уже оказались под запретом для 450 неплательщиков «Приморской генерации».

Важно знать, что разжалобить пограничников при прохождении паспортного контроля должникам не удастся. Вместо отдыха или командировки им придется заняться оплатой квитанций за тепло и горячую воду, и только спустя две недели после полного погашения накопленных сумм ограничение на выезд может быть снято.

Арест автомобиля

В борьбе за платежную дисциплину у энергетиков и судебных приставов на вооружении аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». С виду обычный планшет, но он хранит в себе сведения обо всех автомобилях, принадлежащих должникам «Приморской генерации».

Если планшет, отсканировав номер автомобиля, сообщит судебному приставу о наличии долга у владельца, транспортное средство арестуют и эвакуируют. А у неплательщика останется всего 10 дней на то, чтобы исполнить решение суда. В ином случае машина уйдет с молотка, а вырученные средства будут направлены в счет погашения задолженности.

Как стать добросовестным потребителем?

Обнаружить, что ваша банковская карта заблокирована, а автомобиль эвакуирован с парковки торгового центра, как минимум неприятно. Чтобы эти и другие меры взыскания не омрачили вашу подготовку к новогодним праздникам, энергетики «Приморской генерации» призывают: оплатите долги и текущие начисления за отопление и горячую воду в ближайшее время.

А если сумма накопленного долга слишком велика для разового погашения, можно заключить соглашение о его реструктуризации. Такой договор позволит оплачивать задолженность поэтапно в течение года, а также защитит от начисления пеней на период действия соглашения, судебных разбирательств и всех последующих мер.

Для заключения соглашения необходимо обратиться в абонентский отдел филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» с паспортом и документом, подтверждающим право собственности на квартиру (или договором социального найма) по адресам:

г. Владивосток:

— Центр обслуживания потребителей: Океанский проспект, 101 «а». Часы приема: понедельник-пятница с 9.30 до 18.30, суббота с 10.00 до 13.00.

— Абонентские отделы: ул. Черемуховая, 7, ул. Нахимова, 1, ул. Лермонтова, 77 (пос. Трудовое), Часы приема: понедельник-пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Горячая линия: 8 (423) 279−60−00 .

г. Артем:

ул. Амурская, 40, кабинет 10. Часы приема: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Горячая линия: 8 (42337) 36−0−39.

г. Партизанск:

ул. Щорса, 1а, каб. № 5. Часы приема: понедельник-пятница с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.