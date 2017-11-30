В Стерлитамаке открылся обновленный травмпункт

Травматологический пункт городской больницы № 1 работает с 1974 года. С 90-х годов, после его переезда в здание бывшей районной больницы, рентген-кабинет находился на втором этаже травмпункта, что вынуждало пациентов подниматься туда пешком, создавая значительные неудобства. После проведенной реконструкции и приобретения нового рентген-аппарата все помещения разместились на первом этаже, для пациентов созданы комфортные условия: обратиться на прием к врачу, сделать рентгеновские снимки и получить квалифицированную помощь теперь гораздо проще. Настоящим подарком врачам и пациентам стал современный рентген-аппарат. Система хранит все снимки в электронном виде в цифровом формате, что позволяет просмотреть их с любого рабочего места врача.