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08:50 (мск), источник: ИА Башинформ

В Стерлитамаке открылся обновленный травмпункт

УФА, 30 ноя 2017. /ИА «Башинформ"/. Более двух миллионов рублей вложила Башкирская содовая компания в реконструкцию городского травмпункта. Теперь жители Стерлитамака и близлежащих районов смогут получать качественную и доступную медицинскую помощь.

Травматологический пункт городской больницы № 1 работает с 1974 года. С 90-х годов, после его переезда в здание бывшей районной больницы, рентген-кабинет находился на втором этаже травмпункта, что вынуждало пациентов подниматься туда пешком, создавая значительные неудобства. После проведенной реконструкции и приобретения нового рентген-аппарата все помещения разместились на первом этаже, для пациентов созданы комфортные условия: обратиться на прием к врачу, сделать рентгеновские снимки и получить квалифицированную помощь теперь гораздо проще. Настоящим подарком врачам и пациентам стал современный рентген-аппарат. Система хранит все снимки в электронном виде в цифровом формате, что позволяет просмотреть их с любого рабочего места врача.

Осуществили и специальную подготовку помещения травмпункта: проведена дополнительная защита стен, смонтирована приточно-вытяжная система вентиляции.

«Башкирская содовая компания ежегодно финансирует социально-значимые объекты города, направляя на эти цели порядка 100 миллионов рублей. Помощь предприятия рассчитана на несколько лет и включает в себя медицинские, культурные и образовательные программы», — отметил директор по связям с общественностью БСК Сергей Лобастов.

На церемонии открытия присутствовали депутат Государственной Думы России Алексей Изотов, депутат Государственного Собрания-Курултая Башкортостана, председатель Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Николай Никитин, а также руководители медицинских учреждений республики и города.

Глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов выразил слова благодарности в адрес Башкирской содовой компании за то, что предприятие не оставляет без внимания и финансовой поддержки важные городские проекты.

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