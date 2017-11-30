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09:56 (мск), источник: Kommersant.uz

За неделю на дорогах Ташкента оштрафовали более 400 пешеходов

За неделю сотрудники УБДД ГУВД Ташкента выписали более 400 пешеходам штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Специальные рейды на улицах Ташкента проводились с 20 по 26 ноября в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и выявления нарушения ПДД.

Так, за предыдущую неделя выявлено 17,6 тыс. нарушений правил дорожного движения со стороны участников дорожного движения. Из них 1256 — превышение скоростного режима, 549 — проезд на запрещающий сигнал светофора, 156 — управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 568 — пользование мобильным телефоном.

Кроме того, 20—26 ноября камеры на 115 перекрестках столицы зафиксировали 2,4 тыс. правонарушений, из них 616 — проезд водителями транспортных средств на красный сигнал светофора и 1 798 — превышение скоростного режима.

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