За неделю на дорогах Ташкента оштрафовали более 400 пешеходов

Специальные рейды на улицах Ташкента проводились с 20 по 26 ноября в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и выявления нарушения ПДД.

Так, за предыдущую неделя выявлено 17,6 тыс. нарушений правил дорожного движения со стороны участников дорожного движения. Из них 1256 — превышение скоростного режима, 549 — проезд на запрещающий сигнал светофора, 156 — управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 568 — пользование мобильным телефоном.