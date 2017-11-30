За неделю на дорогах Ташкента оштрафовали более 400 пешеходов
За неделю сотрудники УБДД ГУВД Ташкента выписали более 400 пешеходам штрафы за нарушение правил дорожного движения.
За неделю сотрудники УБДД ГУВД Ташкента выписали более 400 пешеходам штрафы за нарушение правил дорожного движения.
Специальные рейды на улицах Ташкента проводились с 20 по 26 ноября в целях профилактики
Так, за предыдущую неделя выявлено 17,6 тыс. нарушений правил дорожного движения со стороны участников дорожного движения. Из них 1256 — превышение скоростного режима, 549 — проезд на запрещающий сигнал светофора, 156 — управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 568 — пользование мобильным телефоном.
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