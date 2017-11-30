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08:54 (мск), источник: БЕЛТА

Акция «Социальный патруль» стартует в Минске 1 декабря

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городская профилактическая акция «Социальный патруль» по оказанию помощи лицам без определенного места жительства стартует в Минске 1 декабря, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Перед наступлением холодов будут созданы межведомственные группы, в состав которых войдут представители районных управлений внутренних дел, территориальных центров социального обслуживания населения, медработники. Они отправятся в рейды по местам, где устраивают временный приют лица без определенного места жительства, чтобы оказать им социальную, медицинскую, гуманитарную помощь. А также провести мероприятия, направленные на их социализацию и интеграцию в трудовую деятельность.

Нуждающимся выдадут теплую одежду и горячее питание, предложат ночлег в «Доме ночного пребывания лиц без определенного места жительства» (ул. Ваупшасова, 42). При необходимости человека могут направить на лечение, оказать содействие в восстановлении документов, получении консультаций специалистов, решении других вопросов.

Участие в акции могут принять и жители Минска. Приносить продукты и теплую одежду для бездомных можно в районные территориальные центры социальной защиты населения, где будут открыты временные пункты приема и помощи лицам без определенного места жительства.

В Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей организована круглосуточная работа единой горячей линии по телефонам: 8 (017) 317−32−32, 8 (029) 367−32−32, куда можно сообщать о нуждающихся в помощи.

В прошлом году во время акции «Социальный патруль» помощью воспользовались более 800 граждан. Практически каждый из них получил горячее питание, теплую одежду, 55 человек — специализированную медпомощь, 48 — юридическую консультацию, 8 бездомных вернули в семью, пятерым оказано содействие в сборе и оформлении документов, необходимых для дальнейшего жизнеустройства.

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