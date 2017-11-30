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10:06 (мск), источник: Publika.md

В семи румынских уездах объявили жёлтый код метеоопасности в связи с метелями

В семи румынских уездах объявили жёлтый код метеоопасности в связи с метелями. На остальной территории соседней страны ожидается мокрый снег и гололедица.

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Источник: Publika.md

В горах скорость ветра превысит 90 километров в час. Возможны снегопады.

В зоне Молдовы, Марамуреша и Трансильвании пройдёт мокрый снег. На западе и на юге страны ожидаются ливни.

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