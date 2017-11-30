В семи румынских уездах объявили жёлтый код метеоопасности в связи с метелями

В семи румынских уездах объявили жёлтый код метеоопасности в связи с метелями

В семи румынских уездах объявили жёлтый код метеоопасности в связи с метелями. На остальной территории соседней страны ожидается мокрый снег и гололедица.