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11:17 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Арендаторы Центрального парка пообещали оставить вход бесплатным

Дома и предприятия на территории парка бизнесмены строить не собираются.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Арендаторы Центрального парка прокомментировали скандал с приватизацией построек на территории объекта по ул. Карла Маркса, 151.

По словам заместителя директора Центрального парка Алексея Шаргородского, на саму территорию парка никто из арендаторов не претендует. Дело в том, что приватизировать ее невозможно. Выкупить бизнесмены хотят только старые и ветхие постройки.

«Никаких жилых домов, заводов и прочего строить на территории парка нельзя. Парк как был парком отдыха, так и будет. Бесплатный вход, который был сделан по нашей инициативе, так бесплатным и останется», — сказал Шаргородский.

Перед Универсиадой предприниматели хотят провести реконструкцию и восстановить старые объекты, но это потребует больших инвестиций. Поэтому бизнесменам нужны гарантии от властей.

«Мы хотим пойти по примеру выкупа и реконструкции старых зданий “Исторического квартала”. В случае положительного решения на месте старых построек появятся небольшие и современные социо-культурные объекты или будут восстановлены существующие. Мы готовы дальше вести проектные работы совместно с городской архитектурой, Службой по охране памятников и Историческим кварталом», — добавил заместитель директора.

Он отметил, что ежегодные расходы на обслуживание Центрального парка превышают 82 млн рублей.

Напомним, ЗАО «Центральный парк» пытается приватизировать постройки в Центральном парке площадью 1 759 кв.м. Но мэрия в очередной раз отказала арендаторам. На стороне властей оказались и высшие инстанции — Арбитражный суд края и Верховный суд России, где предприниматели пытались оспорить действия чиновников.

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