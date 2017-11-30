Арендаторы Центрального парка пообещали оставить вход бесплатным

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Арендаторы Центрального парка прокомментировали скандал с приватизацией построек на территории объекта по ул. Карла Маркса, 151.

По словам заместителя директора Центрального парка Алексея Шаргородского, на саму территорию парка никто из арендаторов не претендует. Дело в том, что приватизировать ее невозможно. Выкупить бизнесмены хотят только старые и ветхие постройки.

«Никаких жилых домов, заводов и прочего строить на территории парка нельзя. Парк как был парком отдыха, так и будет. Бесплатный вход, который был сделан по нашей инициативе, так бесплатным и останется», — сказал Шаргородский.

Перед Универсиадой предприниматели хотят провести реконструкцию и восстановить старые объекты, но это потребует больших инвестиций. Поэтому бизнесменам нужны гарантии от властей.

«Мы хотим пойти по примеру выкупа и реконструкции старых зданий “Исторического квартала”. В случае положительного решения на месте старых построек появятся небольшие и современные социо-культурные объекты или будут восстановлены существующие. Мы готовы дальше вести проектные работы совместно с городской архитектурой, Службой по охране памятников и Историческим кварталом», — добавил заместитель директора.

Он отметил, что ежегодные расходы на обслуживание Центрального парка превышают 82 млн рублей.