Самарцы могут пожаловаться на качество детских новогодних подарков

Источник: РИА "Новости"

В связи с приближающимся новогодними праздниками и зимними каникулами детей Управление Роспотребнадзора по Самарской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» с 4 по 18 декабря 2017 года проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров и выборе новогодних подарков.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области ответят по телефонам «горячих линий»:

8 (646) 266 98 49 — отдел надзора по гигиене детей и подростков (Самара);

8 (846) 260 50 25, 260−34−73 — отдел защиты прав потребителей (Самара);

8 (848 2) 37 22 03 -территориальный отдел в Тольятти;

8 (846 4) 98 49 79- территориальный отдел в Сызрани;

8 (846 61) 2 24 96- территориальный отдел в Отрадном;

(8 846 35) 4 00 50 -территориальный отдел в Новокуйбышевске;

8 (846 39) 3 01 29- территориальный отдел в Чапаевске;

8 (846 70) 2 18 03 — территориальный отдел в Нефтегорском районе;

8 (846 55) 2 40 44- территориальный отдел в Сергиевском районе.

Со специалистами консультационных центров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» можно связаться по телефонам:

8 (846) 373 49 22 — ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;

8 (846) 337 73 93 — отдел гигиены и эпидемиологии в Самаре;

8 (846 35) 4 20 38 — филиал в Новокуйбышевске;

8 (846 4) 98 61 21 — филиал в Сызрани;

8 (848 2) 37 21 71 — филиал в Тольятти;

8 (846 55) 2 44 82 — филиал в Сергиевском районе.