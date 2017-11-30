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11:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре на улице Бубнова и проспекте Карла Маркса прокуратура нашла ямы

Надзорное ведомство внесло представление в адрес директора МП «Благоустройство», чтобы неровности дороги убрали.

Прокуратура Промышленного района и специалисты ГИБДД нашли ямы и просадки на проезжей части улицы Бубнова и проспекте Карла Маркса. Размеры неровностей не соответствуют нормативно-правовым актом и затрудняют движение машин, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, около ям нет дорожных знаков и других технических средств, которые предупреждали бы водителей об опасности на дорогах.

В адрес директора МП «Благоустройство» прокуратура вынесла представление. Сделали это для того, чтобы устранить неровности дороги. Представление находится на стадии рассмотрения.

Материалы проверки направили в ГИБДД. Полиция решает вопрос о возбуждении административных дел.

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