В Самаре на улице Бубнова и проспекте Карла Маркса прокуратура нашла ямы

Прокуратура Промышленного района и специалисты ГИБДД нашли ямы и просадки на проезжей части улицы Бубнова и проспекте Карла Маркса. Размеры неровностей не соответствуют нормативно-правовым актом и затрудняют движение машин, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, около ям нет дорожных знаков и других технических средств, которые предупреждали бы водителей об опасности на дорогах.

В адрес директора МП «Благоустройство» прокуратура вынесла представление. Сделали это для того, чтобы устранить неровности дороги. Представление находится на стадии рассмотрения.