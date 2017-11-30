В Самаре на улице Бубнова и проспекте Карла Маркса прокуратура нашла ямы
Надзорное ведомство внесло представление в адрес директора МП «Благоустройство», чтобы неровности дороги убрали.
Надзорное ведомство внесло представление в адрес директора МП «Благоустройство», чтобы неровности дороги убрали.
Прокуратура Промышленного района и специалисты ГИБДД нашли ямы и просадки на проезжей части улицы Бубнова и проспекте Карла Маркса. Размеры неровностей не соответствуют
Кроме того, около ям нет дорожных знаков и других технических средств, которые предупреждали бы водителей об опасности на дорогах.
В адрес директора МП «Благоустройство» прокуратура вынесла представление. Сделали это для того, чтобы устранить неровности дороги. Представление находится на стадии рассмотрения.
Материалы проверки направили в ГИБДД. Полиция решает вопрос о возбуждении административных дел.