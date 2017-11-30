1 декабря в ряде домов Казани не будет света

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 30 ноября). 1 декабря в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в зданиях Кировского, Ново-Савиновского и Приволжского районов города.

С 8.30 до 17.00 света не будет в Кировском районе по адресам: ул. Аксу, 8а, 10а, 12а, 14а; ул. Водников, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54; ул. Йолдызлы, 26, 28, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39; ул. Объедененная, 1; ул. Плужная, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Приволжская, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 113; ул. Сазлы, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; ул. Сердаш, 14, 16, 18, 20, 25, 29, 31, 31 В, 33,35; ул. Шумная, 17, 19.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Мусина, 47, 49, 49а, 51а, 53а.

С 9.00 до 17.00 отключение запланировано в поселках Азамат (улицы Азамат, Благодатная, Имянле, Уныш, Хыял, Чистая) и Отары (улицы Гагарина, Мало-Отарская) Приволжского района.

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Ново-Савиновского района Казани.