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09:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Полковнику Васильеву, который стал заложником в Могилеве, вручили часы

Председатель правления «Беларусбанка» поблагодарил силовиков.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель «Беларусбанка» Виктор Ананич лично поблагодарил работников правоохранительных органов, которые провели спецоперацию по освобождению заложников в отделении банка в Могилеве 20 ноября 2017 года.

Председатель правления «Беларусбанка» Виктор Ананич также посетил отделение банка в Могилеве и встретился с коллективом, сообщает belta.by. А также вручил полковнику милиции Александру Васильеву цветы и наручные часы с памятной надписью.

Напомним, Александр Васильев под видом охранника банка, рискуя жизнью, вступил в переговоры с преступником и в итоге нейтрализовал его.

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