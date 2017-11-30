Полковнику Васильеву, который стал заложником в Могилеве, вручили часы

Источник: Комсомольская правда

Руководитель «Беларусбанка» Виктор Ананич лично поблагодарил работников правоохранительных органов, которые провели спецоперацию по освобождению заложников в отделении банка в Могилеве 20 ноября 2017 года.

Председатель правления «Беларусбанка» Виктор Ананич также посетил отделение банка в Могилеве и встретился с коллективом, сообщает belta.by. А также вручил полковнику милиции Александру Васильеву цветы и наручные часы с памятной надписью.