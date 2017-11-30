У каждого третьего челябинца на работе живет кошка
А у каждого пятого — собака.
А у каждого пятого — собака.
У 10% челябинцев на работе живут домашние животные. Такие данные приводят социологи после опроса горожан.
Некоторые фирмы приютили у себя в офисах улиток, черепах и кроликов. Но самое популярное «рабочее» животное — кошка:
— у каждого третьего опрошенного на работе живут котики;.
— собаки — у каждого пятого;.
— аквариум с рыбками в офисе есть у каждого шестого.
А еще в челябинских компаниях живут хомяки, крысы и морские свинки.
— При этом 42% опрошенных сказали, что хотели бы завести питомца на работе. И большинство из них высказались за кошек, — говорят социологи.
В опросе участвовали 980 челябинцев. 40% из них признали, что животные могут снизить уровень напряжения сотрудников в офисе. И это действительно так! Ведь ученые доказали, что питомцы — самая настоящая «Скорая помощь» для человека.