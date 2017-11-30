Перед Новым годом в Омске выступят известные артисты
В декабре наш город посетят рэп- и
В декабре наш город посетят рэп- и
В Омск стали все чаще приезжать популярные артисты. В ноябре наш город осчастливили своим приездом Филипп Киркоров, Гуша Катушкин и Слава КПСС а.k.а Гнойный. Каждый из артистов собрал «свою» публику.
Декабрь не поскупился на количество приезжих звезд. Перед Новым годом Омск станет эпицентром рока и рэпа. Артисты, исполняющие композиции в этих жанрах, посетят наш город. Не обойдется и без юмора.
Шоу «Импровизация» 12 декабря
В начале декабря в Омске пройдет финал местной лиги КВН, а спустя несколько дней, 12 декабря, на сцене Музыкального театра выступят актеры шоу «Импровизация», которое идет на телеканале ТНТ. Главная особенность выступления — отсутствие сценария. Все, что увидят зрители, будет настоящей импровизацией. Демонстрировать юмор нового формата будут Арсений Попов, Дима Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун.
Купить билеты на мероприятие можно на нашем сайте.
Группа «Кипелов» 1 декабря
Зима в Омске начнется с выступления легенды русского тяжелого рока — группы «Кипелов». Музыканты приедут в наш город с презентацией нового третьего студийного альбома «Звезды и Кресты». Такое название альбом получил
Лидер группы Валерий Кипелов о главной песне альбома говорит следующее: «Мы говорим, что принимаем Россию и со звездами, и с крестами. Она любая нам дорога. Это наша история, и никогда мы не откажемся от того, что было». Музыкант уверен, что какой бы ни была наша страна, она наша. По его словам, россияне должны принимать ее такой, какая она есть.
Выступление музыкантов состоится на сцене Концертного зала. Начало — в 19:00. Билеты можно купить тут.
Группа The Hatters 2 декабря
Необычная российская
Музыканты играют на скрипке,
Выступать молодые музыканты будут в пабе Pushkin 2 декабря. Начало — в 19:00. Билеты на мероприятие вы можете приобрести на нашем сайте.
Группа «Черный Обелиск» 3 декабря
Еще один
В Омск «Черный Обелиск» привез первый в своей истории акустический альбом. Фанаты смогут послушать полюбившиеся песни в совершенно другом звучании. Отметим, что традиционный тяжелый
Мероприятие будет проходить в клубе Pushkin Pub&Club. Билеты можно приобрести на входе либо на нашем сайте. Начало концерта — в 19:00.
С 6 декабря Омск захлестнет волна трэпа и рэпа. Три известных исполнителя этих жанров посетят наш город. Организаторы обещают что «будет жарко». Каждый найдет
FACE 6 декабря
Татуировки на лице, маты в песнях, развязная манера поведения, очки от Gucci и искренняя любовь фанаток. Как заявляют организаторы — это «амальгама из эпатажа, франтовства и ироничности». Все это рэпер FACE, который за короткое время успел прославиться на всю страну и стать героем подростков.
В Омск рэпер приедет 6 декабря. В клубе Angar он представит свою расширенную
Bumble Beezy 7 декабря
Исполнитель, начавший свою музыкальную карьеру два года назад, позиционирует себя как одного из самых техничных и «невероятно продуктивных исполнителей новой школы». У Шмеля 5 сольных релизов. Этой осенью он ездит по городам со своими лучшими треками, записанными за все время карьеры.
На концерте в Омске пройдет презентация долгожданного альбома «Васаби 3». Кроме того, специальный гость мероприятия RǾUX.
Концерт пройде в клубе Pushkin 7 декабря в 19:00. У фанатов есть возможность приобрести обычный билет или VIP проходку.
Завершит декабрьскую череду концертов один из самых перспективных молодых исполнителей лейбла Gazgolder
На сегодняшний день Кирилл Незборецкий — самый «свежий подписант лейбла Gazgolder, которым заведует Баста». Успех молодого исполнителя привлекает внимание не только поклонников, но и хейтеров.
Концерт молодой звезды пройдет в омском клубе Angar 16 декабря. Начало — в 20:00.