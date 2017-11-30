Перед Новым годом в Омске выступят известные артисты

В Омск стали все чаще приезжать популярные артисты. В ноябре наш город осчастливили своим приездом Филипп Киркоров, Гуша Катушкин и Слава КПСС а.k.а Гнойный. Каждый из артистов собрал «свою» публику. Кто-то выступил в Омской филармонии, а другие — в местном баре, поближе к народу. Но все остались довольны — и зрители, и артисты.

Декабрь не поскупился на количество приезжих звезд. Перед Новым годом Омск станет эпицентром рока и рэпа. Артисты, исполняющие композиции в этих жанрах, посетят наш город. Не обойдется и без юмора.

Шоу «Импровизация» 12 декабря

В начале декабря в Омске пройдет финал местной лиги КВН, а спустя несколько дней, 12 декабря, на сцене Музыкального театра выступят актеры шоу «Импровизация», которое идет на телеканале ТНТ. Главная особенность выступления — отсутствие сценария. Все, что увидят зрители, будет настоящей импровизацией. Демонстрировать юмор нового формата будут Арсений Попов, Дима Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун.

Купить билеты на мероприятие можно на нашем сайте.

Группа «Кипелов» 1 декабря

Зима в Омске начнется с выступления легенды русского тяжелого рока — группы «Кипелов». Музыканты приедут в наш город с презентацией нового третьего студийного альбома «Звезды и Кресты». Такое название альбом получил из-за главной песни, название которой звучит аналогично. Отметим, что тур приурочен к 15-летию группы. Музыканты проедут по всем регионам России и ближнего зарубежья.

Лидер группы Валерий Кипелов о главной песне альбома говорит следующее: «Мы говорим, что принимаем Россию и со звездами, и с крестами. Она любая нам дорога. Это наша история, и никогда мы не откажемся от того, что было». Музыкант уверен, что какой бы ни была наша страна, она наша. По его словам, россияне должны принимать ее такой, какая она есть.

Выступление музыкантов состоится на сцене Концертного зала. Начало — в 19:00. Билеты можно купить тут.

Группа The Hatters 2 декабря

Необычная российская фолк-рок группа основалась в 2015 году в Санкт-Петербурге. Однако стала широко известна лишь в 2016, когда выложила в сеть первую песню Russian Style. В июле текущего года TheHatters выступили на известном фестивале «Нашествие», а в ноябре выпускают второй студийный альбом Forever Young, Forever Drunk.

Музыканты играют на скрипке, бас-балалайке и аккордеоне, называют стиль своей музыки «русский цыганский уличный народный алко-хардкор на душевных инструментах».

Выступать молодые музыканты будут в пабе Pushkin 2 декабря. Начало — в 19:00. Билеты на мероприятие вы можете приобрести на нашем сайте.

Группа «Черный Обелиск» 3 декабря

Еще один рок-коллектив, который приедет в Омск — «Черный Обелиск». Группа была создана в 1986 году и просуществовала два года. Позже, в 1990 году, ребята вновь собрались и отыграли еще 7 лет. В этот период лидерство взял на себя бас-гитарист, вокалист и автор песен Анатолий Крупнов. Третье возрождение пришлось на 1999 год. С этого времени группа существует до сих пор.

В Омск «Черный Обелиск» привез первый в своей истории акустический альбом. Фанаты смогут послушать полюбившиеся песни в совершенно другом звучании. Отметим, что традиционный тяжелый хард-рок и хеви-метал также будут звучать на концерте.

Мероприятие будет проходить в клубе Pushkin Pub&Club. Билеты можно приобрести на входе либо на нашем сайте. Начало концерта — в 19:00.

С 6 декабря Омск захлестнет волна трэпа и рэпа. Три известных исполнителя этих жанров посетят наш город. Организаторы обещают что «будет жарко». Каждый найдет что-то для себя: одни придут на концерт чтобы «хайпануть», другие насладиться любимой музыкой в живом исполнении. Отметим, что два из трех концертов будут происходить в клубе Angar. Билеты на любое из мероприятий можно приобрести на нашем сайте.

FACE 6 декабря

Татуировки на лице, маты в песнях, развязная манера поведения, очки от Gucci и искренняя любовь фанаток. Как заявляют организаторы — это «амальгама из эпатажа, франтовства и ироничности». Все это рэпер FACE, который за короткое время успел прославиться на всю страну и стать героем подростков.

В Омск рэпер приедет 6 декабря. В клубе Angar он представит свою расширенную шоу-программу омичам и новый микстейп.

Bumble Beezy 7 декабря

Исполнитель, начавший свою музыкальную карьеру два года назад, позиционирует себя как одного из самых техничных и «невероятно продуктивных исполнителей новой школы». У Шмеля 5 сольных релизов. Этой осенью он ездит по городам со своими лучшими треками, записанными за все время карьеры.

На концерте в Омске пройдет презентация долгожданного альбома «Васаби 3». Кроме того, специальный гость мероприятия RǾUX.

Концерт пройде в клубе Pushkin 7 декабря в 19:00. У фанатов есть возможность приобрести обычный билет или VIP проходку.

T-Fest 16 декабря

Завершит декабрьскую череду концертов один из самых перспективных молодых исполнителей лейбла Gazgolder T-FEST. Молодому артисту недавно исполнилось 20, но в рэпе он с 2009 года. Спустя восемь лет, артисту удалось громко заявить о себе и показать все, на что он способен.

На сегодняшний день Кирилл Незборецкий — самый «свежий подписант лейбла Gazgolder, которым заведует Баста». Успех молодого исполнителя привлекает внимание не только поклонников, но и хейтеров.