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10:00 (мск), источник: СуперОмск

Омское УМВД возобновляет работу стационарных постов ДПС

В минувший понедельник, 27 ноября, возобновил свою работу стационарный пост ДПС на трассе Тюмень-Омск.

Создан он для того, чтобы контролировать черных лесорубов. По указанию начальника УМВД России по Омской области Леонида Коломийца организован круглосуточный контроль за перевозками продукции лесопромышленного комплекса. На участках автодорог Омской области созданы временные посты.

«Комплекс мероприятий проводится для контроля соблюдения водителями транспортных средств нормативов и стандартов, действующих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при перевозке грузов, выявления и перекрытия каналов транспортировки незаконно заготовленной древесины, выявления и документирования преступлений и правонарушений в сфере незаконной заготовки и оборота лесной продукции», — отмечает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Помимо этого поста уже ведется работа по открытию новых постов, все они несут в себе подобные цели — борьба с браконьерством, черными лесорубами и контрабандистами. Отметим, что их дислокацию полицейские не раскрывают, дабы усложнить преступникам их жизнь.

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