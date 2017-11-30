Омское УМВД возобновляет работу стационарных постов ДПС

Создан он для того, чтобы контролировать черных лесорубов. По указанию начальника УМВД России по Омской области Леонида Коломийца организован круглосуточный контроль за перевозками продукции лесопромышленного комплекса. На участках автодорог Омской области созданы временные посты.

«Комплекс мероприятий проводится для контроля соблюдения водителями транспортных средств нормативов и стандартов, действующих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при перевозке грузов, выявления и перекрытия каналов транспортировки незаконно заготовленной древесины, выявления и документирования преступлений и правонарушений в сфере незаконной заготовки и оборота лесной продукции», — отмечает пресс-служба УМВД России по Омской области.