В МЧС рассказали, как Крым пережил непогоду
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму серьезных чрезвычайных ситуаций
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму серьезных чрезвычайных ситуаций
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал помощник начальника Главного управления МЧС РФ по РК — начальник отдела информационного обеспечения деятельности Главка Владимир Иванов.
На полуострове во вторник и среду ухудшились погодные условия: прошли дожди, местами сильные, опускался туман.
«Сутки в Крыму прошли относительно спокойно, у нас не произошло никаких отключений электроснабжения населенных пунктов и работы объектов теплоснабжения, серьезных аварий»
При этом он уточнил, что наибольшие неудобства
Кроме того, Иванов рассказал, что за минувшие сутки в Крыму зафиксированы два пожара. «В Феодосии на ул. Гарнаева произошло возгорание автомобиля и незначительное возгорание в поселке Кореиз, там пожар произошел на площади 4 кв м. Пострадавших нет», — уточнил он.