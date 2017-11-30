В МЧС рассказали, как Крым пережил непогоду

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал помощник начальника Главного управления МЧС РФ по РК — начальник отдела информационного обеспечения деятельности Главка Владимир Иванов.

На полуострове во вторник и среду ухудшились погодные условия: прошли дожди, местами сильные, опускался туман. Из-за продолжительных осадков в среду вечером по улицам Симферополя буквально текли «реки» воды, образовались большие лужи. Все это спровоцировало пробки и ряд незначительных ДТП. Кроме того, из-за тумана аэропорт «Симферополь» временно не мог принимать и отправлять самолеты. Их направляли на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу.

«Сутки в Крыму прошли относительно спокойно, у нас не произошло никаких отключений электроснабжения населенных пунктов и работы объектов теплоснабжения, серьезных аварий» Иванов

При этом он уточнил, что наибольшие неудобства из-за непогоды возникли у пассажиров авиакомпаний, рейсы которых направлялись в Симферополь. Сейчас аэропорт крымской столицы работает в штатном режиме.