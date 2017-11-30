Синоптики предупредили волгоградцев о гололеде
В конце рабочей недели и в выходные в регионе будут наблюдаться
В конце рабочей недели и в выходные в регионе будут наблюдаться
По области в пятницу и в субботу осадков не ожидается, но будет ветрено. Порывы
Температура воздуха ночью будет держаться около −1…−6ºС, местами при прояснении до -11ºС; днем −3…+2ºС.
В Волгограде в первый зимний день также ожидается временами туман, изморозь. Днем возможно усиление ветра до 7−12 м/с. Столбик термометра покажет ночью −3…−5ºС; днем около 0ºС. Такая де погода сохранится и в субботу, 2 декабря.