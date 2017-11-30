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10:11 (мск), источник: РИАЦ

Синоптики предупредили волгоградцев о гололеде

В конце рабочей недели и в выходные в регионе будут наблюдаться гололедно-изморозевые явления и туман.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 53% 767 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИАЦ

По области в пятницу и в субботу осадков не ожидается, но будет ветрено. Порывы юго-восточного ветра утром и днем 1 декабря и в течение всего дня 2 декабря будут достигать 16 м/с. Местами — туман, гололед, изморозевые явления.

Температура воздуха ночью будет держаться около −1…−6ºС, местами при прояснении до -11ºС; днем −3…+2ºС.

В Волгограде в первый зимний день также ожидается временами туман, изморозь. Днем возможно усиление ветра до 7−12 м/с. Столбик термометра покажет ночью −3…−5ºС; днем около 0ºС. Такая де погода сохранится и в субботу, 2 декабря.

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