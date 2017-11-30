Синоптики предупредили волгоградцев о гололеде

Источник: РИАЦ

По области в пятницу и в субботу осадков не ожидается, но будет ветрено. Порывы юго-восточного ветра утром и днем 1 декабря и в течение всего дня 2 декабря будут достигать 16 м/с. Местами — туман, гололед, изморозевые явления.

Температура воздуха ночью будет держаться около −1…−6ºС, местами при прояснении до -11ºС; днем −3…+2ºС.