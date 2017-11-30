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13:24 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области увековечили память шести героев

В селе Песковатка Городищенского района установлена мемориальная плита, увековечившая подвиг шестерых солдат в дни Сталинградской битвы. Эти шестеро сынов разных народов Советского Союза закрыли своими телами амбразуры вражеского дзота.

Память героев увековечена в период активной подготовки Волгоградской области к празднованию 75-летия Сталинградской Победы, которое регион вместе со всей страной отметит в следующем году — указ об этом подписал Президент Владимир Путин.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе облкомтерполитики, в Песковатке рядом с памятником открыта также обновлённая территория общей площадью в тысячу квадратных метров. Здесь уложили брусчатку, установили металлическое ограждение, пандусы, скамейки и урны. Село в этом году стало получателем областного гранта. Комплексное развитие территорий является приоритетом обозначенной губернатором Андреем Бочаровым долгосрочной стратегии Волгоградской области. Губернатором поставлена задача сделать комфортным проживание во всех населенных пунктах независимо от расстояния до областного центра.

В течение трех лет в регионе ведется системная работа по реализации проектов благоустройства — выполнено 43 проекта в 36 муниципалитетах. Сначала благоустройство было начато в районных центрах. Затем в этом году к реализации проектов приступили в центральных усадьбах — 90 сельских поселений получили по три миллиона рублей на данные цели.

По программе «Наш двор — наш дом», которая успешно стартовала в Волгограде и была поддержана на федеральном уровне, в прошлом году в 58 волгоградских дворах уже отремонтировали асфальтовое покрытие, в 67 — установили детские площадки.

В целом в 2017 году в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» приняли участие 97 муниципальных образований. Так, в Волгограде приводятся в порядок 43 дворовые и две общественные территории, в том числе у интерактивного музея «Россия — Моя история», где реализуется комплексный проект благоустройства.

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