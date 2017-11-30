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13:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградцев приглашают на турнир Елены Слесаренко

3 декабря в манеже Волгоградской государственной академии физической культуры состоится XIV открытый легкоатлетический турнир на призы Олимпийской чемпионки Елены Слесаренко.

Более 500 юных спортсменов включатся в борьбу за награды турнира, в соревнованиях выступят 25 команд городов Поволжья и юга России. В программе турнира: беговые виды легкой атлетики — 60 м с/б, 60 м, 400 м, 800 м, прыжковые виды — длина, тройной, высота; толкание ядра и троеборье (60 м, прыжок в длину, толкание ядра).

Победители и призеры будут награждены грамотами, медалями, призами от Елены Слесаренко, а зрителей ждут захватывающий праздник спорта и яркие показательные выступления.

Кроме того, всей участников и гостей праздника ждут фотосессии и живое общение с олимпийской чемпионкой. А перед началом соревнований зрители увидят забеги «Спортивная смена», в которых будут участвовать дети олимпийцев и спортсменов-легкоатлетов от 3 до 6 лет.

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