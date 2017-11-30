Волгоградцев приглашают на турнир Елены Слесаренко

Более 500 юных спортсменов включатся в борьбу за награды турнира, в соревнованиях выступят 25 команд городов Поволжья и юга России. В программе турнира: беговые виды легкой атлетики — 60 м с/б, 60 м, 400 м, 800 м, прыжковые виды — длина, тройной, высота; толкание ядра и троеборье (60 м, прыжок в длину, толкание ядра).

Победители и призеры будут награждены грамотами, медалями, призами от Елены Слесаренко, а зрителей ждут захватывающий праздник спорта и яркие показательные выступления.