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11:51 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Движение транспорта по ул. Октябрьская в Нижнем Новгороде будет перекрыто 2 декабря

Движение транспорта по ул. Октябрьская в Нижнем Новгороде будет перекрыто 2 декабря 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, изменения вводятся в связи с ремонтными работами в районе домов № 18 и № 19 по ул. Большая Покровская. Изменения в движении будут введены с 23:59 1 декабря до 23:59 2 декабря. Движение транспорта будет организовано с объездом зоны производства работ по прилегающим улицам.

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