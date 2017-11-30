Движение транспорта по ул. Октябрьская в Нижнем Новгороде будет перекрыто 2 декабря

Согласно информации, изменения вводятся в связи с ремонтными работами в районе домов № 18 и № 19 по ул. Большая Покровская. Изменения в движении будут введены с 23:59 1 декабря до 23:59 2 декабря. Движение транспорта будет организовано с объездом зоны производства работ по прилегающим улицам.