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10:09 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове пройдут кратковременные дожди

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня, 30 ноября, на севере и в центре страны пройдут кратковременные дожди, а на юге будет ясная погода, без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 53% 767 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Actualitati.md

На севере республики термометры будут показывать от -2C до +1C ночью и от +7C до +10C днем.

Минимальные температуры в центре будут от -1C до +2C, а максимальные от +8C до +11C.

На юге температура воздуха ночью составит от 0C до +3C, а днем от +9C до +12C.

В последующие дни потеплеет.

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