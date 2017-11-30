В Молдове пройдут кратковременные дожди
Согласно прогнозу синоптиков, сегодня, 30 ноября, на севере и в центре страны пройдут кратковременные дожди, а на юге будет ясная погода, без осадков.
Согласно прогнозу синоптиков, сегодня, 30 ноября, на севере и в центре страны пройдут кратковременные дожди, а на юге будет ясная погода, без осадков.
На севере республики термометры будут показывать от -2C до +1C ночью и от +7C до +10C днем.
Минимальные температуры в центре будут от -1C до +2C, а максимальные от +8C до +11C.
На юге температура воздуха ночью составит от 0C до +3C, а днем от +9C до +12C.
В последующие дни потеплеет.