В Молдове пройдут кратковременные дожди

Источник: Actualitati.md

На севере республики термометры будут показывать от -2C до +1C ночью и от +7C до +10C днем.

Минимальные температуры в центре будут от -1C до +2C, а максимальные от +8C до +11C.

На юге температура воздуха ночью составит от 0C до +3C, а днем от +9C до +12C.