Мой до дыр: ташкентских застройщиков обязали мыть колеса грузовиков

Источник: Sputnik

Соответствующее распоряжение подписал хоким столицы Рахмонбек Усманов. Документ в целом направлен на защиту окружающей среды и предотвращение загрязнения городских улиц.

Сейчас в Ташкенте действует немало строительных площадок, что зачастую становится причиной загрязнения дорог при выезде оттуда транспортных средств на городские улицы. Это также приводит к высокому уровню запыленности в городе. Теперь же все стройплощадки города обязали иметь оборудование для мойки колес, а назначенные ответственные лица должны контролировать процесс и обеспечивать выезд на магистраль только грузовиков с чистой резиной.

Как прокомментировала журналистам в ходе состоявшегося на днях брифинга в столичной мэрии заместитель хокима Фарида Абдурахимова, в Ташкенте уже приняты меры по исполнению данного документа. Например, крупная стройка в Сергелийском районе, где возводятся новые жилые массивы, уже оснащена пунктами мойки колес для транспорта.

Нерадивых застройщиков, которые проигнорируют эти правила, будут наказывать вплоть до остановки всех работ на территории стройки, а также применят к ним штрафные санкции.

Еще один важный пункт в документе — строгая регламентация перевозки строительных материалов, включая песок, почву, отходы строительства и многое другое, что также может стать причиной загрязнения улиц. Согласно новым требованиям, транспортировка должна выполняться в специально оборудованных машинах с предварительным увлажнением груза. При этом, если этих мер окажется недостаточно, то застройщик будет обязан позаботиться об укрытии груза брезентом.