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10:15 (мск), источник: Sputnik.md

Красота и стиль: девять молдавских модельеров показали свои коллекции

Одно из главных фэшн-событий года состоялось в Кишиневе в торговом центре Zity Mall. Это мероприятие объединило одних из самых талантливых дизайнеров страны, которые показали главные тенденции в мире моды.

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36
фотографий
36
фотографий

Всего было представлено девять коллекций одежды от девяти дизайнеров. Участвовали бренды Ariadna, Berrezzo, Haskel Street & Sport, Malliny, Morphine, Julie Anne Millinery, Olga Parubina и Viggo.

Организатором показа мод выступили основательницы компании «Prive Fashion Events» Марина Чимбир и Виорела Димич.

Зал, в котором проходил показ, был оформлен в британском стиле. По задумке организаторов дефиле моделей должно было выглядеть как прогулка по улицам Лондона.

«Мы выбрали такое оформление, потому что оно показалось нам более оригинальным. В Молдове много событий, которые оформляют в французском, итальянском и других очень модных стилях. Нас вдохновил английский. Мы делали большой акцент и на моделях. Мы пригласили самых красивых и рейтинговых моделей из Молдовы. Мы уделили внимание фэшн-блогерам и стилистам, которых в нашей стране не так часто отмечают», — заявила корреспонденту Sputnik Молдова Виорела Димич.

Были представлены новые коллекции, предназначенные в основном для более холодного времени года. Большинство представленных дизайнеров творят в стиле «Made to Masure», что значит пошив костюма для конкретного человека. Это эксклюзивный комплект одежды, созданный специалистами.

«Событие открыло многих талантливых отечественных модельеров. Также приняли участие и уже известные в Молдове и за рубежом дизайнеры и бренды. В будущем мы планируем организовать еще четыре формальных мероприятия и одно неформальное», — отметила Марина Чимбир.

Она добавила, что детали новых событий будут известны позже.

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