Под Воронежем бомбардировщики обманули высокоточное оружие

Источник: mil.ru

— Экипажи самолетов и инженерно-технический состав эскадрилий выполнили задачи по приведению дежурных сил в высшую степень боеготовности и выводу авиатехники из-под массированного удара высокоточного оружия, — рассказал руководитель пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Также летчики отрабатывают перелет на оперативные аэродромы при сильных снежных наносах на взлетно-посадочной полосе. Параллельно подразделения тылового и технического обеспечения выполняют нормативы по доставке к самолетам боеприпасов и горючего.