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11:43 (мск), источник: "Российская газета"

Под Воронежем бомбардировщики обманули высокоточное оружие

В Воронежской области фронтовые бомбардировщики Су-34 отработали выход из-под удара условного противника. Об этом сообщили в штабе Западного военного округа.

Источник: mil.ru

— Экипажи самолетов и инженерно-технический состав эскадрилий выполнили задачи по приведению дежурных сил в высшую степень боеготовности и выводу авиатехники из-под массированного удара высокоточного оружия, — рассказал руководитель пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Также летчики отрабатывают перелет на оперативные аэродромы при сильных снежных наносах на взлетно-посадочной полосе. Параллельно подразделения тылового и технического обеспечения выполняют нормативы по доставке к самолетам боеприпасов и горючего.

Проверка боеготовности проходит в рамках подготовки к новому учебному периоду. В тренировке задействованы десяток бомбардировщиков, около 30 единиц наземной техники и 200 военнослужащих ЗВО.

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