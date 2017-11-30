Под Воронежем бомбардировщики обманули высокоточное оружие
В Воронежской области фронтовые бомбардировщики Су-34 отработали выход
В Воронежской области фронтовые бомбардировщики Су-34 отработали выход
— Экипажи самолетов и
Также летчики отрабатывают перелет на оперативные аэродромы при сильных снежных наносах на
Проверка боеготовности проходит в рамках подготовки к новому учебному периоду. В тренировке задействованы десяток бомбардировщиков, около 30 единиц наземной техники и 200 военнослужащих ЗВО.