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13:20 (мск), источник: БЕЛТА

Что изменится в декабре

Зарплаты некоторых бюджетников повысятся, изменится питание учащихся, и переобуваем автомобиль.

Источник: БЕЛТА

Зарплаты некоторых бюджетников вырастут

Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 20 ноября № 863 «О повышении тарифных окладов (ставок) отдельным категориям работников».

Постановлением предусматривается изменение диапазона корректирующих коэффициентов, применяемых к тарифным ставкам (окладам) работников. Реализация данной меры позволит повысить уровень оплаты труда работников, тарифицируемых 1−17-м разрядами. При этом в большем размере зарплата вырастет у низкооплачиваемых категорий работников, тарифицируемых с 1-го по 4-й разряды.

Кроме того, предусмотрено увеличение с 15% до 25% размера повышения тарифных окладов (ставок) работникам учреждений социального обслуживания и культурно-просветительных учреждений, поскольку в соответствующих отраслях отмечается наиболее низкий размер средней заработной платы (по сравнению с иными отраслями бюджетной сферы). При этом данное повышение устанавливается только работникам, трудовые функции которых соответствуют основному виду деятельности учреждений.

Предусмотренные постановлением меры в целом позволят повысить уровень зарплаты в среднем на 7,1%, а также обеспечить ее сбалансированный рост и сохранение дифференциации в оплате труда.

Увеличиваются денежные нормы на питание учащихся

В Беларуси с 1 декабря на 10% увеличиваются денежные нормы расходов на питание обучающихся в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, специального образования. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 ноября 2017 года № 879 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 апреля 2013 г. № 317».

«Это увеличение осуществлено в целях улучшения организации питания, обеспечения сбалансированного рациона, а также в связи с ростом индекса потребительских цен на продукты питания», — отметили в Министерстве.

До 1 марта только зимние шины

С 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными при совершении маневров на внутридворовых территориях и при проезде пешеходных переходов, ни в коем случае не отвлекаться за рулем.

Пешеходов при переходе проезжей части дороги призывают обязательно оценивать ситуацию на дороге, исключать разговоры по мобильному телефону, не пользоваться наушниками, в темное время суток не забывать обозначать себя световозвращающими элементами.

Некоторые виды сигарет дорожают

Сигареты Гродненской табачной фабрики «Неман» Kent HD White подорожают на 25 копеек до Br2,9, Kent HDi Exclusive Grey вырастет в цене на 50 копеек, а Kent Nanotek Exclusive Grey — на 25 копеек. Кроме того, с декабря начнется реализация сигарет Rothmans Demi Click Amber стоимостью Br1,75.

Цены на сигареты компании «Табак-инвест» остаются на прежнем уровне, но на рынке с 1 декабря появятся новые наименования. На них установлены следующие цены: «Корона, 21 сигарета» — Br1,08, «Корона голубая, 21 сигарета» — Br1,08, Winston Compact Plus Blue — Br2,35, Glamour Super Slims (Azure, Amber, Menthol) — Br2,25.

Цена сигарет Winston XS Purple Impulse, которые ввозит в страну «Беларусьторг», составит Br2,50.

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