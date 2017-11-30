Движение трамвая № 11 в Нижнем Новгороде будет приостановлено на зимний период с 1 декабря

Как сообщается в пресс-релизе, движение трамвайного маршрута № 11 «Благовещенская площадь — Черный пруд» ежегодно закрывается на зимний период «в связи с традиционно низким пассажиропотоком». Планируется, что движение будет возобновлено 9 мая 2018 года.

В 2017 году трамвай начал работу в летний сезон с 10 мая. Напомним, что движение трамвая № 11 по маршруту «Черный пруд — улица Рождественская — Благовещенская площадь» было возобновлено после многолетнего перерыва с 4 ноября 2013 года. Перед этим УГИБДД и горадминистрация проводили активную работу по освобождению трамвайных путей на Рождественской от припаркованного транспорта.