Проверку по сообщению о низкой температуре в соцучреждениях Киренска проводит СУ СКР
Следователи проводят доследственную проверку по сообщению СМИ о низких температурах в помещениях ряда социальных учреждений Киренска.
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Следователи проводят доследственную проверку по сообщению СМИ о низких температурах в помещениях ряда социальных учреждений Киренска.
Доследственную проверку проводят следователи СУ СКР по Иркутской области по сообщению одного из местных телеканалов о том, что котельная Киренска не обеспечивает необходимое давление в трубопроводе,