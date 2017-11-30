Проверку по сообщению о низкой температуре в соцучреждениях Киренска проводит СУ СКР

Доследственную проверку проводят следователи СУ СКР по Иркутской области по сообщению одного из местных телеканалов о том, что котельная Киренска не обеспечивает необходимое давление в трубопроводе, из-за чего в помещениях ряда социальных учреждений города температура воздуха не превышает 10 градусов тепла. Как сообщает 30 ноября 2017 года пресс-служба ведомства, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.