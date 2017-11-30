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10:25 (мск), источник: Baikal-info.ru

Проверку по сообщению о низкой температуре в соцучреждениях Киренска проводит СУ СКР

Следователи проводят доследственную проверку по сообщению СМИ о низких температурах в помещениях ряда социальных учреждений Киренска.

Доследственную проверку проводят следователи СУ СКР по Иркутской области по сообщению одного из местных телеканалов о том, что котельная Киренска не обеспечивает необходимое давление в трубопроводе, из-за чего в помещениях ряда социальных учреждений города температура воздуха не превышает 10 градусов тепла. Как сообщает 30 ноября 2017 года пресс-служба ведомства, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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