Первенство города по художественной гимнастике пройдет во Владивостоке

В понедельник и во вторник, 4 и 5 декабря, с 10 часов утра в спортивном комплексе «Локомотив» (ул. 4-я Проходная, 12) будет проходить первенство Владивостока по художественной гимнастике «Снежинка».

Организаторами мероприятия выступают администрация Владивостока совместно с детско-юношеской спортивной школой «Гармония» и федерацией художественной гимнастики Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. Юные спортсменки в возрасте от пяти до 14 лет выступят индивидуально с предметами — булавами, лентой, обручем, скакалкой, мячом и без предмета.