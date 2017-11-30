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10:23 (мск), источник: VLADNEWS

Первенство города по художественной гимнастике пройдет во Владивостоке

Вход свободный.

В понедельник и во вторник, 4 и 5 декабря, с 10 часов утра в спортивном комплексе «Локомотив» (ул. 4-я Проходная, 12) будет проходить первенство Владивостока по художественной гимнастике «Снежинка».

Организаторами мероприятия выступают администрация Владивостока совместно с детско-юношеской спортивной школой «Гармония» и федерацией художественной гимнастики Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. Юные спортсменки в возрасте от пяти до 14 лет выступят индивидуально с предметами — булавами, лентой, обручем, скакалкой, мячом и без предмета.

По итогам соревнований победительницы получат медали и грамоты от администрации Владивостока. Посмотреть на красочные выступления гимнасток приглашаются все желающие. Вход свободный.

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