Первенство города по художественной гимнастике пройдет во Владивостоке
Вход свободный.
Вход свободный.
В понедельник и во вторник, 4 и 5 декабря, с 10 часов утра в спортивном комплексе «Локомотив» (ул. 4-я Проходная, 12) будет проходить первенство Владивостока по художественной гимнастике «Снежинка».
Организаторами мероприятия выступают администрация Владивостока совместно с
По итогам соревнований победительницы получат медали и грамоты от администрации Владивостока. Посмотреть на красочные выступления гимнасток приглашаются все желающие. Вход свободный.