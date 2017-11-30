Порядка 300 ювелирных украшений нашли таможенники екатеринбургского аэропорта в упаковках с носками и дубленке пассажира

«Среди упаковок с носками были спрятаны кольца, серьги и цепочки. Также часть изделий была вшита в рукава дубленки и запрятана в подкладе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украшения мужчина провозил в багаже. После досмотра он добровольно достал из кармана куртки еще восемь украшений.

«В результате таможенники изъяли порядка 300 ювелирных украшений», — уточняет пресс-служба.

По словам пассажира, носки и дубленку ему подарил приятель, у которого он отдыхал в Стамбуле. При этом мужчина якобы не знал, что скрывалось в вещах.

Украшения отправлены на экспертизу, где специалисты установят их стоимость, а также состав металла.