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10:13 (мск), источник: Интерфакс

Порядка 300 ювелирных украшений нашли таможенники екатеринбургского аэропорта в упаковках с носками и дубленке пассажира

Екатеринбург. 30 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Сотрудники таможенного поста Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге обнаружили у гражданина России, прилетевшего из Стамбула (Турция), ювелирные изделия, сообщает пресс-служба Кольцовской таможни в четверг.

«Среди упаковок с носками были спрятаны кольца, серьги и цепочки. Также часть изделий была вшита в рукава дубленки и запрятана в подкладе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украшения мужчина провозил в багаже. После досмотра он добровольно достал из кармана куртки еще восемь украшений.

«В результате таможенники изъяли порядка 300 ювелирных украшений», — уточняет пресс-служба.

По словам пассажира, носки и дубленку ему подарил приятель, у которого он отдыхал в Стамбуле. При этом мужчина якобы не знал, что скрывалось в вещах.

Украшения отправлены на экспертизу, где специалисты установят их стоимость, а также состав металла.

Возбуждено административное дело по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, либо путем придания одним товарам вида других при перемещении через таможенную границу Таможенного союза). Если вина пассажира будет доказана, ему грозит штраф.

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