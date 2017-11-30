Порядка 300 ювелирных украшений нашли таможенники екатеринбургского аэропорта в упаковках с носками и дубленке пассажира
Екатеринбург. 30 ноября.
Екатеринбург. 30 ноября.
«Среди упаковок с носками были спрятаны кольца, серьги и цепочки. Также часть изделий была вшита в рукава дубленки и запрятана в подкладе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что украшения мужчина провозил в багаже. После досмотра он добровольно достал из кармана куртки еще восемь украшений.
«В результате таможенники изъяли порядка 300 ювелирных украшений», — уточняет
По словам пассажира, носки и дубленку ему подарил приятель, у которого он отдыхал в Стамбуле. При этом мужчина якобы не знал, что скрывалось в вещах.
Украшения отправлены на экспертизу, где специалисты установят их стоимость, а также состав металла.
Возбуждено административное дело по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, либо путем придания одним товарам вида других при перемещении через таможенную границу Таможенного союза). Если вина пассажира будет доказана, ему грозит штраф.