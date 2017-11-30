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10:11 (мск), источник: Om1.ru

Повременной проезд в Омске увеличен с 30 до 45 минут

За счет повременного тарифа две поездки обходятся в 22 рубля.

Депутаты Омского городского Совета приняли предложение мэрии города о продлении действия повременного проездного билета. С завтрашнего дня, 1 декабря, повременный проездной будет действовать 45 минут вместо прежних 30.

Мы изучили пожелания, просьбы пассажиров и считаем, что с наступлением осенне-зимнего периода нужно увеличить его до 45 минут. Эта возможность доступна пассажирам, совершающим поездки на муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях. Пассажирским предприятиям оплачивается разница из расчета только одной поездки, поэтому дополнительной нагрузки городской бюджет не несет.

Напомним, повременный тариф начал работать с середины июня 2017 года. Благодаря ему обладатель проездного платит 21 рубля за первую поездку и 1 рубль за вторую, если сделает пересадку в течение 45 минут после оплаты первой поездки.

Как сообщают специалисты МП «Пассажирсервис», каждый день фиксируется от 450 до 650 поездок за 1 рубль, в основном они проходят в будни.

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