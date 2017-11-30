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16:08 (мск), источник: АиФ Казань

В первый день зимы в Татарстане ночью похолодает до -13 градусов

Похолодание до -13 градусов прогнозируют синоптики в первый день зимы, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 65% 768 мм рт. ст. 2 м/с

1 декабря осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха ночью -3 -8º, при прояснениях до -13º. Максимальная температура воздуха днем -1 -6º.

2 декабря ночью без осадков, днем и вечером местами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый сильный до 16 м/с. Температура воздуха ночью -3 -8º, при прояснениях до -13º, днем 0 -5º.

Ранее метеоролог сообщил, что зима в республике опаздывает на месяц.

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