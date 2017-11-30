В первый день зимы в Татарстане ночью похолодает до -13 градусов
Похолодание до -13 градусов прогнозируют синоптики в первый день зимы, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Похолодание до -13 градусов прогнозируют синоптики в первый день зимы, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
1 декабря осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха ночью -3 -8º, при прояснениях до -13º. Максимальная температура воздуха днем -1 -6º.
2 декабря ночью без осадков, днем и вечером местами небольшой снег. Ветер южный,
Ранее метеоролог сообщил, что зима в республике опаздывает на месяц.