Жительница Заславля поехала в Минск на Комаровку и исчезла

Источник: Комсомольская правда

Трудно представить, что должно случиться, чтобы женщина с рюкзаком и сумкой на колесиках после похода на продовольственный рынок пропала на несколько дней. Где находится Наталья Бурдейко, до сих пор не известно.

В воскресенье 26 ноября 39-летняя жительница Заславля была на минской Комаровке, что случилось с женщиной после и где она сейчас — родные не знают.