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13:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Жительница Заславля поехала в Минск на Комаровку и исчезла

Женщину разыскивают пятый день.

Источник: Комсомольская правда

Трудно представить, что должно случиться, чтобы женщина с рюкзаком и сумкой на колесиках после похода на продовольственный рынок пропала на несколько дней. Где находится Наталья Бурдейко, до сих пор не известно.

В воскресенье 26 ноября 39-летняя жительница Заславля была на минской Комаровке, что случилось с женщиной после и где она сейчас — родные не знают.

Всех, кому известна любая информация о Наталье Бурдейко, просят позвонить по телефонам 102 или ПСО «Ангел».

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