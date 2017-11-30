Жительница Заславля поехала в Минск на Комаровку и исчезла
Женщину разыскивают пятый день.
Женщину разыскивают пятый день.
Трудно представить, что должно случиться, чтобы женщина с рюкзаком и сумкой на колесиках после похода на продовольственный рынок пропала на несколько дней. Где находится Наталья Бурдейко, до сих пор не известно.
В воскресенье 26 ноября 39-летняя жительница Заславля была на минской Комаровке, что случилось с женщиной после и где она сейчас — родные не знают.
Всех, кому известна любая информация о Наталье Бурдейко, просят позвонить по телефонам 102 или ПСО «Ангел».