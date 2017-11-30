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13:08 (мск), источник: Интерфакс

Москвичей предупредили о выпадении почти 20% месячной нормы осадков в первый день зимы

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — В первый зимний день в Москве может выпасть до 10 мм осадков — это около 18% месячной нормы осадков, которая в декабре составляет 56 миллиметров, сообщает Росгидромет.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 57% 768 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Агентство «Москва»

По предварительным расчетам ведомства, в ночь на пятницу прирост осадков может составить до двух миллиметров, днем — до восьми миллиметров. Вероятность такого сценария Росгидромет оценивает в 85%.

Ранее Гидрометцентр России выпустил предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в связи с прохождением мощного циклона через Центральный федеральный округ (ЦФО) начиная с 1 декабря, ожидается гололедица, сильный ветер, снегопад и налипание мокрого снега.

«Текущие расчеты показали, что циклон все-таки выйдет к Центральному федеральному округу в пятницу, 1 декабря», — сказал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд «Интерфаксу» 28 ноября.

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Сейчас мы будем выпускать предупреждение о комплексе неблагоприятных погодных условий, рассылать информацию во все властные структуры в связи с прохождением фронтальных разделов циклона.
Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра

По его словам, предыдущий прогноз на неделю скорректирован: текущие расчеты показывают, что западный циклон все-таки выйдет к Москве в середине пятницы. Один из фронтов этого мощного циклона пройдет над европейской Россией с юго-запада на северо-восток.

Прогнозируется снег, местами сильный, а также мокрый снег с дождем. Ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед, метель.
Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра

«Ветер сильный, 12−18 м/с, с порывами до 20−23 м/с. Температура воздуха — от минус трех до плюс двух», — сказал метеоролог.

По его словам, непогода начнется 1 декабря днем, продлится всю ночь на субботу и продолжится 2 декабря.

Вильфанд добавил, что непогода коснется сразу нескольких регионов страны, в том числе Черноземья и Юга России.

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