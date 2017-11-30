Госслужащие Хабаровского края блеснули своими талантами

— Для многих сотрудников комитета, где я работаю, стало большим открытием то, что я умею танцевать, и мне приятно, что часть из них пришли меня сегодня поддержать, — призналась корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник комитета государственного заказа Александра Воронина, солистка хореографического номера «Старый Хабаровск». — Я танцую с первого класса, но в связи с загруженностью на работе, к сожалению, не так часто удается посещать занятия хореографии, а тем более показывать свое искусство на публике. Поддержать конкурсантов пришли коллеги, друзья и родственники. Команда болельщиков министерства социальной защиты населения оказалась самой многочисленной и дружной. — Здесь собрались представители почти всех управлений нашего министерства. Мы любим и гордимся своими специалистами, которые так классно умеют танцевать и петь, — сказали болельщики министерства социальной защиты населения правительства Хабаровского края. — Очень здорово, что появился конкурс, который позволяет увидеть таланты не только своих коллег, но и сотрудников других министерств, и вместе за них радоваться.