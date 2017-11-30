За уборкой снега в Хабаровске следят видеокамеры

За работой снегоуборочной техники в дальневосточной столице можно следить онлайн. Научно-производственный центр организации дорожного движения установил на перекрёстках видеокамеры. Они передают изображение с высокой степенью разрешения: можно разглядеть номер автомобиля и даже лица водителей.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, проследить за уборкой дорог можно на сайте Научно-производственного центра организации дорожного движения во вкладке «Работа снегоуборочной техники».

Главное предназначение камер на дорогах — удалённый контроль безопасности дорожного движения. За соблюдением водителями и пешеходами правил дорожного движения 245 камер. Их установили на 49 наиболее проблемных перекрёстках. В следующем году видеонаблюдения на дорогах станет больше — в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в городе они появятся на 20 перекрёстках на улицах Краснореченской, Суворова, Павла Морозова, проспекте 60-летия Октября.