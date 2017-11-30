За уборкой снега в Хабаровске следят видеокамеры
В режиме реального времени они показывают, как дорожники справляются с поставленной задачей.
В режиме реального времени они показывают, как дорожники справляются с поставленной задачей.
За работой снегоуборочной техники в дальневосточной столице можно следить онлайн.
Как сообщает
Главное предназначение камер на дорогах — удалённый контроль безопасности дорожного движения. За соблюдением водителями и пешеходами правил дорожного движения 245 камер. Их установили на 49 наиболее проблемных перекрёстках. В следующем году видеонаблюдения на дорогах станет больше — в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в городе они появятся на 20 перекрёстках на улицах Краснореченской, Суворова, Павла Морозова, проспекте 60-летия Октября.
«Параллельно с модернизацией сайта мы будем вести работу над специальным мобильным приложением, загрузив которое в свой смартфон, любой водитель сможет не только получить сведения о том, на каких участках городских трасс в настоящий момент есть пробки, затруднение движения