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11:27 (мск), источник: Восток Медиа

За уборкой снега в Хабаровске следят видеокамеры

В режиме реального времени они показывают, как дорожники справляются с поставленной задачей.

За работой снегоуборочной техники в дальневосточной столице можно следить онлайн. Научно-производственный центр организации дорожного движения установил на перекрёстках видеокамеры. Они передают изображение с высокой степенью разрешения: можно разглядеть номер автомобиля и даже лица водителей.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, проследить за уборкой дорог можно на сайте Научно-производственного центра организации дорожного движения во вкладке «Работа снегоуборочной техники».

Главное предназначение камер на дорогах — удалённый контроль безопасности дорожного движения. За соблюдением водителями и пешеходами правил дорожного движения 245 камер. Их установили на 49 наиболее проблемных перекрёстках. В следующем году видеонаблюдения на дорогах станет больше — в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в городе они появятся на 20 перекрёстках на улицах Краснореченской, Суворова, Павла Морозова, проспекте 60-летия Октября.

«Параллельно с модернизацией сайта мы будем вести работу над специальным мобильным приложением, загрузив которое в свой смартфон, любой водитель сможет не только получить сведения о том, на каких участках городских трасс в настоящий момент есть пробки, затруднение движения из-за аварий или иные помехи свободному проезду автотранспорта, но и сразу получить для себя карту оптимального маршрута, позволяющего объехать препятствие и прибыть в пункт назначения вовремя. Думается, такой “маршрутизатор” позволит сделать автомобильные поездки по Хабаровску более комфортными», — рассказал начальник отдела автоматизированной системы управления дорожных движением Максим Клименков.

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