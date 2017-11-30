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11:18 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе ушел из жизни бывший министр ЖКХ Гаяз Жданов

УФА, 30 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе после продолжительной болезни на 84-м году ушел из жизни бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, депутат Государственного Собрания — Курултая РБ Гаяз Жданов.

Жданов Гаяз Фарвазетдинович родился 27 ноября 1934 г. в д. Балыклы Аургазинского района Башкирской АССР. Окончил Уфимский нефтяной институт и Академию общественных наук при ЦК КПСС. Работал на освоении нефтяных месторождений в Чекмагушево-Дюртюлинском регионе Башкортостана начальником нефтесборного парка — заведующим нефтеперекачкой, главным механиком, затем секретарем парткома нефтепромыслового управления «Чекмагушнефть».

Был заместителем заведующего отделом нефтяной промышленности Башкирского обкома КПСС, заместителем председателя Комитета партийно-государственного контроля Башкирского обкома КПСС и Совета Министров Башкирской АССР, после преобразования этого органа в Комитет народного контроля — заместителем, первым заместителем председателя Комитета.

В 1979—1986 заведовал отделом промышленности Башкирского обкома КПСС. В 1987—1990 возглавлял Комитет народного контроля Башкирской АССР. Был награжден тремя орденами «Знак Почета», званием «заслуженный работник сферы обслуживания Республики Башкортостан». Возглавлял Министерство ЖКХ РБ до выхода на заслуженный отдых в 1997 году. Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Башкирской АССР, являлся членом Президиума Совета Министров БАССР.

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