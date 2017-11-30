В Уфе ушел из жизни бывший министр ЖКХ Гаяз Жданов

Жданов Гаяз Фарвазетдинович родился 27 ноября 1934 г. в д. Балыклы Аургазинского района Башкирской АССР. Окончил Уфимский нефтяной институт и Академию общественных наук при ЦК КПСС. Работал на освоении нефтяных месторождений в Чекмагушево-Дюртюлинском регионе Башкортостана начальником нефтесборного парка — заведующим нефтеперекачкой, главным механиком, затем секретарем парткома нефтепромыслового управления «Чекмагушнефть».

Был заместителем заведующего отделом нефтяной промышленности Башкирского обкома КПСС, заместителем председателя Комитета партийно-государственного контроля Башкирского обкома КПСС и Совета Министров Башкирской АССР, после преобразования этого органа в Комитет народного контроля — заместителем, первым заместителем председателя Комитета.