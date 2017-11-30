В Уфе ушел из жизни бывший министр ЖКХ Гаяз Жданов
УФА, 30 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе после продолжительной болезни на 84-м году ушел из жизни бывший министр
УФА, 30 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе после продолжительной болезни на 84-м году ушел из жизни бывший министр
Жданов Гаяз Фарвазетдинович родился 27 ноября 1934 г. в д. Балыклы Аургазинского района Башкирской АССР. Окончил Уфимский нефтяной институт и Академию общественных наук при ЦК КПСС. Работал на освоении нефтяных месторождений в
Был заместителем заведующего отделом нефтяной промышленности Башкирского обкома КПСС, заместителем председателя Комитета
В 1979—1986 заведовал отделом промышленности Башкирского обкома КПСС. В 1987—1990 возглавлял Комитет народного контроля Башкирской АССР. Был награжден тремя орденами «Знак Почета», званием «заслуженный работник сферы обслуживания Республики Башкортостан». Возглавлял Министерство ЖКХ РБ до выхода на заслуженный отдых в 1997 году. Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Башкирской АССР, являлся членом Президиума Совета Министров БАССР.