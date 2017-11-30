В Ростове семья воссоединилась через 50 лет благодаря письму солдата
В Ростове родственники нашли друг друга через пятьдесят лет благодаря фронтовому письму, отрывки из которого прозвучали на местном телеканале.
В Ростове родственники нашли друг друга через пятьдесят лет благодаря фронтовому письму, отрывки из которого прозвучали на местном телеканале.
В годовщину освобождения города от фашистов ростовчанка Влада Оленева прочитала весточку с фронта от своего деда Федора Васильевича Ледовского, ушедшего из жизни более 20 лет назад. Телепередачу увидела Надежда Спицына, внучка сестры ветерана. На старой фотографии, которую держала Влада, читая строки письма, Надежда увидела знакомые черты деда, которого она знала по старым снимкам.
— Было такое чувство, что это не случайность, а божий промысел. Мы стали смотреть эту передачу лишь потому, что мой племянник попал на ее съемки в студию в качестве сидящего в зале зрителя. После эфира программы нашли ее запись в Интернете. Когда искали мальчика в кадре, я и увидела знакомое лицо. Да ведь это дедушка! — рассказала Надежда.
Федор Ледовский родился в селе Малый Кривец Орловской области. У него было восемь братьев и сестер. Десять лет назад Надежда вместе с отцом нашла могилу Федора Ледовского (он похоронен на ростовском кладбище) и оставила там записку с телефоном, чтобы отыскать родственников по дедовской линии. Когда она снова пришла на могилу, записка лежала на том же месте, а номер телефона был стерт дождем. Тогда родных найти не удалось.
Встреча произошла
— Ухта, Архангельск,
По мнению Надежды, родственные черты угадываются у всех Ледовских и их потомков. Теперь они общаются друг с другом, ездят в гости. Очень сдружились дети Влады и Надежды, у одной — три сына, у другой — три дочери. Они собираются вместе, чтобы читать дневник фронтовика, который хранится у Оленевых. Теперь это ценнейшая реликвия большого семейства. Надежда и Влада продолжают поиск родных. На генеалогическом древе, которое они нарисовали, уже более ста ветвей.
— Дедушки давно нет в живых, но именно благодаря ему все мы нашлись. Надеюсь, уже никогда не потеряемся, — улыбается Влада Оленева.
Будущей весной на Девятое мая многочисленные потомки Федора Ледовского впервые почтут память деда вместе.
Досье «РГ»
Федор Ледовский ушел на фронт в 17 лет из родной деревни Малый Кривец Орловской области. После окончания курсов радистов был направлен в войска на Курскую дугу. В феврале 1943 года в результате прямого попадания снаряда в штабной блиндаж, где находился и молодой радист, Федора тяжело ранило, он получил 11 ранений. За исключением него, все, кто был в штабе, погибли. Ледовского переправили в московский госпиталь, а после лечение комиссовали. За заслуги в Великой Отечественной войне он был награжден орденом Славы III степени.