В Казахстане более 300 тыс больных сахарным диабетом
В Казахстане насчитывается около 309 тыс. людей с диагнозом сахарный диабет, из них 2 700 детей. За 2017 год этот диагноз поставили еще 30 тыс. казахстанцам.
В Казахстане насчитывается около 309 тыс. людей с диагнозом сахарный диабет, из них 2 700 детей. За 2017 год этот диагноз поставили еще 30 тыс. казахстанцам.
На лечение одного пациента с диагнозом диабет государство ежегодно выделяет 400$. Средства идут на закуп медикаментов: инсулина, помп, средств самоконтроля, шприцов и специальных ручек.
О том, что такое сахарный диабет и как с ним жить рассказывает президент диабетической Ассоциации РК, кандидат медицинских наук,
Сахарный диабет — это заболевание, обусловленное абсолютной или относительной недостаточностью инсулина. Оно характеризуется нарушением обмена углеводов с повышением количества глюкозы в крови и моче, а также другими нарушениями обмена веществ.
«Причина возникновения диабета, заключается в том, что люди начали вести неправильный образ жизни, начали неправильно питаться. Люди стали больше есть сладкого и мучного, меньше заниматься спортом и больше проводить времени за компьютером, больше подвергаться стрессовым ситуациям, к тому же у нас плохая экология. Также есть наследственный фактор. Диабетом второго типа чаше болеют люди старше 45 лет, дети в основном болеют диабетом первого типа», — говорит Лейла Жубандыкова.
В настоящее время выделяется два основных типа сахарного диабета, различающиеся по причине и механизму появления, а также по принципам лечения. 92% казахстанцев с диабетом болеют вторым типом.
Сахарный диабет 1 типа возникает вследствие прямого разрушения клеток поджелудочной железы, производящих гормон инсулин. Недостаточность инсулина приводит к нарушению поступления глюкозы из крови внутрь клеток человеческого тела. Возникает странная ситуация — в крови больного сахарным диабетом 1 типа глюкозы много, а клетки «голодают».
Разрушение клеток происходит
Разрушение клеток носит необратимый характер, излечиться от сахарного диабета 1 типа невозможно. Единственным способом исправления ситуации является введение инсулина.
Он проявляется обычно в детском или подростковом возрасте. Начало заболевания обычно бурное, с развитием кетоацидоза и значительным повышением уровня глюкозы крови.
Сахарный диабет 2 типа сопровождается нормальной или повышенной выработкой инсулина. Причиной развития заболевания является несвоевременное поступление инсулина в кровь, а также снижение чувствительности клеток тела пациента к инсулину.
При сахарном диабете 2 типа инсулина в крови обычно достаточно, однако клетки его «не чувствуют», и глюкоза не может поступить из крови внутрь клеток. Недостаточность инсулина имеет не количественный характер (недостаток выработки инсулина), а качественный характер (недостаточный эффект инсулина). Даже при наличии достаточных или повышенных концентраций инсулина в крови он работает недостаточно. Причины плохой эффективности инсулина могут быть различными.
У пациентов теряется чувствительность рецепторов на поверхности клеток к инсулину. Клетки организма теряют способность связывать инсулин своими поверхностными рецепторами, поскольку эти рецепторы повреждены. Инсулин не может активировать рецепторы на поверхности клеток, а те, в свою очередь, не могут активировать механизм всасывания глюкозы в клетку. Нередко эту форму сахарного диабет 2 типа называют «диабет толстых», поскольку она встречается чаще у пациентов с повышенной массой тела.
Если вырабатывается дефектный инсулин, не подходящий к нормально сформированным рецепторам. В этом случае рецепторы на поверхности клеток устроены совершенно нормально, но инсулин не может с ними связаться, поскольку он имеет неверную структуру. Эту форму сахарного диабета 2 типа называют «диабет худых».
Также бывает, гестационный диабет. Это редко встречающийся, временный тип, развивающийся исключительно во время беременности и исчезающий с ее окончанием. Развитие болезни можно считать индивидуальной реакцией организма: вырабатываемые гормоны блокируют восприятие инсулина клетками будущей матери.
В некоторых случаях поджелудочная железа попросту не справляется с двойной выработкой инсулина результатом становится гестационный диабет. Факторами риска являются поздний возраст роженицы, курение, избыточный вес, наследственность.
Существует комплекс симптомов, характерных для сахарного диабета обоих типов. Это частое мочеиспускание и чувство неутолимой жажды, быстрая потеря веса, часто при хорошем аппетите, ощущение слабости или усталости, быстрая утомляемость, неясность зрения, снижение половой активности, потенции, онемение и покалывание в конечностях, ощущение тяжести в ногах, головокружения, затяжное течение инфекционных заболеваний, медленное заживление ран, падение температуры тела ниже средней отметки, судороги икроножных мышц.
По словам президента диабетической ассоциации, в стране есть нехватка врачей, узких специалистов, в частности эндокринологов.
«Цифровые технологии, телемедицина или дистанционное консультирование людей с сахарным диабетом, на сегодняшний день очень необходимы, так как у нас врачей эндокринологов мало. Вновь выявленные пациенты со вторым типом диабета не могут обращаться к эндокринологам, так как они не доступны, либо очереди, либо платно. Поэтому пациенты обращаются к врачам общей практики. Но терапевты не всегда компетентны и не могут оказать необходимую помощь по лечению сахарного диабета. Поэтому, мы считаем, что легче прибегнуть к дистанционному консультированию», — сказала она.
Новые виды информационных технологий оправдали себя на практике как высокоэффективные, доступные и дешевые во всем мире. Введение данной услуги находится в полном соответствии с утвержденными в «Государственной программе развития здравоохранения Республики Казахстан “Денсаулық” на 2016−2019 годы» подходами к информатизации производственных процессов в здравоохранении (п. 5.7.3 «Развитие
По словам Лейлы Жубандыковой, данная система позволит широко информировать больных о программах управления заболеваниями, внедренных в республике. Проводить и фиксировать в персональных электронных медицинских картах
«Дистанционное консультирование позволит пациентам избежать лишних визитов к врачу, очередей на прием, быстрее связываться с врачом, получать квалифицированную консультацию и обучение методом контроля, с другой стороны этот метод работы поможет врачу оперативно получать данные о состоянии здоровья пациента, выявлять возможные отклонения в процессе назначенного лечения, своевременно вносить корректировки в лечение и ведение пациентов, что значительно повысит качество лечения, даст государству трудоспособное население и позволит добиться снижения уровня инвалидности по данному заболеванию», — сообщили в ассоциации.
Чтобы предотвратить заболевание нужно правильно питаться, больше заниматься спортом и меньше нервничать.
«Причина возникновения диабета первого типа не известна. Скорее всего, это аутоиммунный процесс. Дети могут заболеть после перенесенного инфекционного заболевания. Грипп может стать спусковым механизмом. С диабетом, возможно, жить полноценной жизнью, если его корректировать, но все же лучше не болеть. Здоровое питание, активный образ жизни, избежать стресса сложно, экологию тоже нельзя поменять, поэтому нужно стараться выполнять два первых пункта», — рассказала Лейла Жубандыкова.