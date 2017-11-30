В Казахстане более 300 тыс больных сахарным диабетом

Источник: Zakon.kz

На лечение одного пациента с диагнозом диабет государство ежегодно выделяет 400$. Средства идут на закуп медикаментов: инсулина, помп, средств самоконтроля, шприцов и специальных ручек.

О том, что такое сахарный диабет и как с ним жить рассказывает президент диабетической Ассоциации РК, кандидат медицинских наук, врач-терапевт Лейла Жубандыкова.

Сахарный диабет — это заболевание, обусловленное абсолютной или относительной недостаточностью инсулина. Оно характеризуется нарушением обмена углеводов с повышением количества глюкозы в крови и моче, а также другими нарушениями обмена веществ.

«Причина возникновения диабета, заключается в том, что люди начали вести неправильный образ жизни, начали неправильно питаться. Люди стали больше есть сладкого и мучного, меньше заниматься спортом и больше проводить времени за компьютером, больше подвергаться стрессовым ситуациям, к тому же у нас плохая экология. Также есть наследственный фактор. Диабетом второго типа чаше болеют люди старше 45 лет, дети в основном болеют диабетом первого типа», — говорит Лейла Жубандыкова.

В настоящее время выделяется два основных типа сахарного диабета, различающиеся по причине и механизму появления, а также по принципам лечения. 92% казахстанцев с диабетом болеют вторым типом.

Сахарный диабет 1 типа возникает вследствие прямого разрушения клеток поджелудочной железы, производящих гормон инсулин. Недостаточность инсулина приводит к нарушению поступления глюкозы из крови внутрь клеток человеческого тела. Возникает странная ситуация — в крови больного сахарным диабетом 1 типа глюкозы много, а клетки «голодают».

Разрушение клеток происходит из-за агрессии собственной иммунной системы пациента против островков Лангерганса, либо вследствие воздействия вирусных факторов, интоксикации вредными веществами, поражения ткани поджелудочной железы при развитии в ней опухолей либо при травме, удаления ткани поджелудочной железы при хирургических операциях.

Разрушение клеток носит необратимый характер, излечиться от сахарного диабета 1 типа невозможно. Единственным способом исправления ситуации является введение инсулина.

Он проявляется обычно в детском или подростковом возрасте. Начало заболевания обычно бурное, с развитием кетоацидоза и значительным повышением уровня глюкозы крови.

Сахарный диабет 2 типа сопровождается нормальной или повышенной выработкой инсулина. Причиной развития заболевания является несвоевременное поступление инсулина в кровь, а также снижение чувствительности клеток тела пациента к инсулину.

При сахарном диабете 2 типа инсулина в крови обычно достаточно, однако клетки его «не чувствуют», и глюкоза не может поступить из крови внутрь клеток. Недостаточность инсулина имеет не количественный характер (недостаток выработки инсулина), а качественный характер (недостаточный эффект инсулина). Даже при наличии достаточных или повышенных концентраций инсулина в крови он работает недостаточно. Причины плохой эффективности инсулина могут быть различными.

У пациентов теряется чувствительность рецепторов на поверхности клеток к инсулину. Клетки организма теряют способность связывать инсулин своими поверхностными рецепторами, поскольку эти рецепторы повреждены. Инсулин не может активировать рецепторы на поверхности клеток, а те, в свою очередь, не могут активировать механизм всасывания глюкозы в клетку. Нередко эту форму сахарного диабет 2 типа называют «диабет толстых», поскольку она встречается чаще у пациентов с повышенной массой тела.

Если вырабатывается дефектный инсулин, не подходящий к нормально сформированным рецепторам. В этом случае рецепторы на поверхности клеток устроены совершенно нормально, но инсулин не может с ними связаться, поскольку он имеет неверную структуру. Эту форму сахарного диабета 2 типа называют «диабет худых».

Также бывает, гестационный диабет. Это редко встречающийся, временный тип, развивающийся исключительно во время беременности и исчезающий с ее окончанием. Развитие болезни можно считать индивидуальной реакцией организма: вырабатываемые гормоны блокируют восприятие инсулина клетками будущей матери.

В некоторых случаях поджелудочная железа попросту не справляется с двойной выработкой инсулина результатом становится гестационный диабет. Факторами риска являются поздний возраст роженицы, курение, избыточный вес, наследственность.

По утверждению специалистов, как минимум 25% людей, страдающих диабетом, не знают о своем заболевании.

Существует комплекс симптомов, характерных для сахарного диабета обоих типов. Это частое мочеиспускание и чувство неутолимой жажды, быстрая потеря веса, часто при хорошем аппетите, ощущение слабости или усталости, быстрая утомляемость, неясность зрения, снижение половой активности, потенции, онемение и покалывание в конечностях, ощущение тяжести в ногах, головокружения, затяжное течение инфекционных заболеваний, медленное заживление ран, падение температуры тела ниже средней отметки, судороги икроножных мышц.

По словам президента диабетической ассоциации, в стране есть нехватка врачей, узких специалистов, в частности эндокринологов.

«Цифровые технологии, телемедицина или дистанционное консультирование людей с сахарным диабетом, на сегодняшний день очень необходимы, так как у нас врачей эндокринологов мало. Вновь выявленные пациенты со вторым типом диабета не могут обращаться к эндокринологам, так как они не доступны, либо очереди, либо платно. Поэтому пациенты обращаются к врачам общей практики. Но терапевты не всегда компетентны и не могут оказать необходимую помощь по лечению сахарного диабета. Поэтому, мы считаем, что легче прибегнуть к дистанционному консультированию», — сказала она.

Новые виды информационных технологий оправдали себя на практике как высокоэффективные, доступные и дешевые во всем мире. Введение данной услуги находится в полном соответствии с утвержденными в «Государственной программе развития здравоохранения Республики Казахстан “Денсаулық” на 2016−2019 годы» подходами к информатизации производственных процессов в здравоохранении (п. 5.7.3 «Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)», стр.56), направленных на поддержку внедрения инновационных ИКТ. Сейчас идет стадия переговоров для внедрения дистанционного консультирования.

По словам Лейлы Жубандыковой, данная система позволит широко информировать больных о программах управления заболеваниями, внедренных в республике. Проводить и фиксировать в персональных электронных медицинских картах само-мониторинг состояния больных диабетом. Обеспечить квалифицированную онлайн связь врач-пациент в виде ежедневной передачи врачам данных об уровне сахара в крови пациентов и создания возможностей для дистанционного консультирования пациентов врачом.

«Дистанционное консультирование позволит пациентам избежать лишних визитов к врачу, очередей на прием, быстрее связываться с врачом, получать квалифицированную консультацию и обучение методом контроля, с другой стороны этот метод работы поможет врачу оперативно получать данные о состоянии здоровья пациента, выявлять возможные отклонения в процессе назначенного лечения, своевременно вносить корректировки в лечение и ведение пациентов, что значительно повысит качество лечения, даст государству трудоспособное население и позволит добиться снижения уровня инвалидности по данному заболеванию», — сообщили в ассоциации.

Чтобы предотвратить заболевание нужно правильно питаться, больше заниматься спортом и меньше нервничать.