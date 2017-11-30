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13:16 (мск), источник: Sputnik.by

Календарь выходных и праздничных дней в 2018 году в Беларуси

Правительство Беларуси утвердило точный график переноса рабочих и выходных дней в конце ноября 2017-го. Только после этого белорусы узнали, в какие дни в 2018 году будут отдыхать, а в какие — работать.

Источник: РИА "Новости"

Например, 2 января в Беларуси также будет выходным днем, однако поработать придется 20-го числа. Конечно же, объявлены выходные и в государственные праздники — 8 Марта, День Независимости, День Победы и 7 ноября — без переноса на другие дни.

Рабочие же дни в 2018-м переносятся следующим образом:

  • с пятницы 9 марта — на субботу 3 марта;
  • с понедельника 16 апреля — на субботу 14 апреля;
  • с понедельника 30 апреля — на субботу 28 апреля;
  • с понедельника 2 июля — на субботу 7 июля;
  • с 24 декабря — на 22 декабря;
  • с 31 декабря — на 29 декабря.

Конечно, по решению работодателя выходные могут быть объявлены и в другие даты, а рабочие дни можно не переносить. Конкретные решения принимают ваши наниматели. По графику же Совмина будут работать все государственные организации.

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