Календарь выходных и праздничных дней в 2018 году в Беларуси

Например, 2 января в Беларуси также будет выходным днем, однако поработать придется 20-го числа. Конечно же, объявлены выходные и в государственные праздники — 8 Марта, День Независимости, День Победы и 7 ноября — без переноса на другие дни.

Конечно, по решению работодателя выходные могут быть объявлены и в другие даты, а рабочие дни можно не переносить. Конкретные решения принимают ваши наниматели. По графику же Совмина будут работать все государственные организации.