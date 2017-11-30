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11:45 (мск), источник: Sputnik

Следователи смогут отправлять людей на проверку на ВИЧ без их согласия

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. 28 ноября министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов внес изменение в Правила обследования на ВИЧ.

Источник: Sputnik

Как сообщается в тексте приказа, теперь должностные лица смогут направлять людей на принудительное медицинское освидетельствование на вирус иммунодефицита человека.

Человек будет вынужден пройти проверку на ВИЧ по настоянию дознавателя, следователя или прокурора.

Кроме того, отправить на медосвидетельствование могут по определению суда в установленном законодательством порядке.

Настоящее изменение одобрено Торгово-промышленной палатой Узбекистана.

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