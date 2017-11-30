Следователи смогут отправлять людей на проверку на ВИЧ без их согласия

Источник: Sputnik

Как сообщается в тексте приказа, теперь должностные лица смогут направлять людей на принудительное медицинское освидетельствование на вирус иммунодефицита человека.

Человек будет вынужден пройти проверку на ВИЧ по настоянию дознавателя, следователя или прокурора.

Кроме того, отправить на медосвидетельствование могут по определению суда в установленном законодательством порядке.