Из-за ремонта канализации до 3 декабря перекроют Красраб

Источник: РИА "Новости"

Ограничение вводится из-за срочного ремонта канализационного коллектора. Как рассказали в пресс-службе «КрасКома», его повредила компания «Реставрация СТК», которая проводит там работы. В пресс-службе добавили, что из-за аварии жителям не перестанут подавать воду.

Коллектор проходит непосредственно под проезжей частью напротив здания кинотеатра «Родина» (пр. «Красноярский рабочий», 100в). На время ремонта автомобилистам придется объезжать участок по улицам Корнетова — Вавилова — Шелковая. Дальше водители смогут вернуться на проспект.

В департаменте транспорта администрации Красноярска Newslab.ru рассказали, что ещё не утвердили схему объезда для общественного транспорта: «Предварительно есть вариант, что движение трамваев вообще перекроют, а автобусы пусть в объезд не будут».

В пресс-службе подчеркнули, что это предварительная версия. Схему объезда должны разработать и согласовать специалисты департамента городского хозяйства и сотрудники ГИБДД.