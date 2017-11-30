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11:26 (мск), источник: Newslab.ru

Из-за ремонта канализации до 3 декабря перекроют Красраб

В Красноярске с 22:00 30 ноября до 22:00 3 декабря ограничат движение на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» в районе остановки «Кинотеатр «Родина». Автомобилисты не смогут проехать по правой полосе в сторону Предмостной площади от ул. Корнетова до ул. Шелковая.

Источник: РИА "Новости"

Ограничение вводится из-за срочного ремонта канализационного коллектора. Как рассказали в пресс-службе «КрасКома», его повредила компания «Реставрация СТК», которая проводит там работы. В пресс-службе добавили, что из-за аварии жителям не перестанут подавать воду.

Коллектор проходит непосредственно под проезжей частью напротив здания кинотеатра «Родина» (пр. «Красноярский рабочий», 100в). На время ремонта автомобилистам придется объезжать участок по улицам Корнетова — Вавилова — Шелковая. Дальше водители смогут вернуться на проспект.

В департаменте транспорта администрации Красноярска Newslab.ru рассказали, что ещё не утвердили схему объезда для общественного транспорта: «Предварительно есть вариант, что движение трамваев вообще перекроют, а автобусы пусть в объезд не будут».

В пресс-службе подчеркнули, что это предварительная версия. Схему объезда должны разработать и согласовать специалисты департамента городского хозяйства и сотрудники ГИБДД.

Красноярцев просят учитывать информацию при выборе маршрута.

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