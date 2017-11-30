Конкурс на лучшую ёлочную игрушку-зверушку объявил Иркутский зоосад
Конкурс на лучшую ёлочную
Конкурс на лучшую ёлочную
Как рассказали «Байкал Инфо» организаторы, игрушки могут быть выполнены из любого материала и в любой технике: бумагопластика, квиллинг, оригами,
Конкурс проводится в следующих номинациях: «Символ года», «Лучшая семейная работа» и «Самая оригинальная работа». Лучшие работы конкурсантов украсят новогоднюю ёлку зоосада.
Призовой фонд конкурса — подарочные сертификаты центра развития «Азбука» и магазина «ПродалитЪ», пригласительные билеты на спектакли академического драматического театра им. Охлопкова, билеты в батутный парк «Полетели» и
Подробности по тел.: 664−639 и в группе Иркутского зоосада в социальной сети «Вконтакте» по ссылке: vk.com/irkdetzoo?w=wall-49385995_1915.