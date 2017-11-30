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11:48 (мск), источник: Baikal-info.ru

Конкурс на лучшую ёлочную игрушку-зверушку объявил Иркутский зоосад

Конкурс на лучшую ёлочную игрушку-зверушку объявил Иркутский зоосад в преддверии Нового года.

Как рассказали «Байкал Инфо» организаторы, игрушки могут быть выполнены из любого материала и в любой технике: бумагопластика, квиллинг, оригами, папье-маше, бисероплетение, макраме, с использованием природных материалов и т. д. Работы принимают с 27 ноября по 17 декабря 2017 года со вторника по воскресенье с 11.00 до 18.00 по адресу: ул. Кольцова, 93.

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Символ года», «Лучшая семейная работа» и «Самая оригинальная работа». Лучшие работы конкурсантов украсят новогоднюю ёлку зоосада.

Призовой фонд конкурса — подарочные сертификаты центра развития «Азбука» и магазина «ПродалитЪ», пригласительные билеты на спектакли академического драматического театра им. Охлопкова, билеты в батутный парк «Полетели» и научно-развлекательный центр «Гравитация», в музей оптических иллюзий «Фантаст» и многое другое.

Подробности по тел.: 664−639 и в группе Иркутского зоосада в социальной сети «Вконтакте» по ссылке: vk.com/irkdetzoo?w=wall-49385995_1915.

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