Конкурс на лучшую ёлочную игрушку-зверушку объявил Иркутский зоосад

Как рассказали «Байкал Инфо» организаторы, игрушки могут быть выполнены из любого материала и в любой технике: бумагопластика, квиллинг, оригами, папье-маше, бисероплетение, макраме, с использованием природных материалов и т. д. Работы принимают с 27 ноября по 17 декабря 2017 года со вторника по воскресенье с 11.00 до 18.00 по адресу: ул. Кольцова, 93.