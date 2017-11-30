Скончался главный тренер Федерации плавания Татарстана

Отметим, что Василий Цыганко после переезда в Казань приложил максимум усилий, чтобы вывести плавание в Татарстане на принципиально другой уровень.

— Он принимал участие в подготовке к стартам пловцов российской национальной сборной. Также его воспитанники выступали в финалах всех соревнований, включая Олимпийские игры. Подготовил более 20 мастеров спорта и 7 международников, — говорится в сообщении.