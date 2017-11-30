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11:48 (мск), источник: Prokazan.ru

Скончался главный тренер Федерации плавания Татарстана

Накануне на 61-м году жизни скоропостижно скончался главный тренер Федерации плавания Татарстана Василий Цыганко, сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи и спорту РТ.

Отметим, что Василий Цыганко после переезда в Казань приложил максимум усилий, чтобы вывести плавание в Татарстане на принципиально другой уровень.

 — Он принимал участие в подготовке к стартам пловцов российской национальной сборной. Также его воспитанники выступали в финалах всех соревнований, включая Олимпийские игры. Подготовил более 20 мастеров спорта и 7 международников, — говорится в сообщении.

Сообщается, что Василий Цыганко внес значительный вклад в развитие татарстанского и российского плавания.

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