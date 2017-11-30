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14:39 (мск), источник: Kazinform

Синоптики о погоде в выходные — зима запаздывает

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Синоптики рассказали о погоде 1—4 декабря, передает МИА «Казинформ».

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Как сообщает РГП «Казгидромет», несмотря на наступающую календарную зиму, зимняя погода пока запаздывает. В выходные и праздничные дни в большинстве областей Казахстана в отдельных районах ожидается небольшой снег, но температура воздуха по-прежнему выше климатической нормы на 3…5 градусов.

На юге республики под влиянием высотного циклона осадки будут умеренными, и температура ниже обычной на 1…2 градуса. В ночные и утренние часы на большей части территории республики сохранятся туманы с видимостью менее 5 метров, на юге гололёд.

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