Синоптики о погоде в выходные — зима запаздывает

Как сообщает РГП «Казгидромет», несмотря на наступающую календарную зиму, зимняя погода пока запаздывает. В выходные и праздничные дни в большинстве областей Казахстана в отдельных районах ожидается небольшой снег, но температура воздуха по-прежнему выше климатической нормы на 3…5 градусов.

На юге республики под влиянием высотного циклона осадки будут умеренными, и температура ниже обычной на 1…2 градуса. В ночные и утренние часы на большей части территории республики сохранятся туманы с видимостью менее 5 метров, на юге гололёд.