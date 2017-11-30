Благотворительная акция «С миру по нитке» стартует в Иркутске

Традиционная благотворительная акция по сбору теплых вещей «С миру по нитке» для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, объявлена в Правобережном округе Иркутска.
В частности, по информации пресс-службы администрации города, в настоящее время помощь требуется семье погорельцев из предместья Радищева. Всё имущество, в том числе и одежда, уничтожил огонь. В первую очередь, им нужна помощь с детскими вещами, особенно зимними для девочки (10 лет, рост 145, размер обуви 34−35) и мальчика (8 лет, рост 136, размер обуви 32). Помимо одежды и обуви требуются одеяла, подушки, постельное белье, одежда для взрослых и многое другое.
Также в рамках акции в дар принимаются электроприборы, товары для новорожденных, коляски, детские кроватки, игрушки и т. д. Вещи и одежду можно принести по адресу: ул. Франк-Каменецкого, 22, каб. 4, вторник, четверг с 11−00 до 15−00, контактный телефон 8−950−051−41−2, председатель Женсовета Правобережного округа Елена Ивановна Козулина; либо ул. Марата, 14, каб. 613, телефон 52−04−02, в будни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.