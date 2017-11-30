Благотворительная акция «С миру по нитке» стартует в Иркутске

Традиционная благотворительная акция по сбору теплых вещей «С миру по нитке» для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, объявлена в Правобережном округе Иркутска.

В частности, по информации пресс-службы администрации города, в настоящее время помощь требуется семье погорельцев из предместья Радищева. Всё имущество, в том числе и одежда, уничтожил огонь. В первую очередь, им нужна помощь с детскими вещами, особенно зимними для девочки (10 лет, рост 145, размер обуви 34−35) и мальчика (8 лет, рост 136, размер обуви 32). Помимо одежды и обуви требуются одеяла, подушки, постельное белье, одежда для взрослых и многое другое.